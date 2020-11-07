«البديل ميسي» يعيد الذاكرة إلى «البارسا»!

برشلونة (أ ف ب)

نزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بديلاً في الشوط الثاني، وقاد برشلونة إلى فك صيام دام أربع مباريات، من دون فوز في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتخطيه بصعوبة عقبة ريال بيتيس 5-2 مساء أمس، في المرحلة الثامنة على ملعب «كامب نو».

وفضّل المدرب الهولندي كومان، عدم الزج بميسي أساسياً، إلا أنه اضطر إلى الاستعانة بخدمات اللاعب، المتوج بجائزة الكرة الذهبية ست مرات، مطلع الشوط الثاني الذي دخله متعادلاً 1-1، وما لبث أن وضع بصمته بتسجيله ثنائية، رافعاً رصيده إلى ثلاثة أهداف في «الليجا» هذا الموسم، وأسهم في الهدف الثاني الذي سجله الفرنسي أنطوان جريزمان.

وسجل الفرنسيان عثمان ديمبيلي وجريزمان الذي أهدر ركلة جزاء، وميسي «هدفين» الأول منهما من ضربة جزاء، وبيدري أهداف برشلونة، فيما أحرز أنطونيو سانابريا و«البديل» لورين مورون هدفي الضيوف.

وأكمل النادي الأندلسي اللقاء بعشرة لاعبين في نصف الساعة الأخير بعد طرد الجزائي عيسى مندي 60، لتسببه في ضربة الجزاء بلمسة يد. ورفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة من سبع مباريات في المركز الثامن، بفارق ست نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر الذي خاض مباريات أكثر، وخمس نقاط عن الغريم ريال مدريد الثاني.

وفشل برشلونة في تحقيق أي انتصار في المباريات الأربع الأخيرة، مكتفياً بتعادلين وهزيمتين، إحداهما في «الكلاسيكو» 1-3 على أرضه أمام ريال مدريد.

وشهدت المباراة تسجيل ميسي هدفه الخامس هذا الموسم في جميع المسابقات من «علامة الجزاء»، كما أن «البرغوث» بهدفه الثاني، فك النحس الذي لازمه مدة 91 يوماً، مسجلاً أول أهدافه من اللعب المفتوح هذا الموسم.