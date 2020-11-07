الريال يعلن إصابة كاسيميرو وهازارد بـ «كورونا»

مدريد (د ب أ)

أعلن ريال مدريد الإسباني، أمس، إصابة لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، والمهاجم البلجيكي إيدين هازارد بفيروس كورونا المستجد.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي، أن الفحوص التي أجريت صباح أمس الأول، كشفت عن نتائج إيجابية لكاسيميرو وهازارد وأكدت إصابتهما بالعدوى.

وأضاف ريال مدريد في البيان، أن جميع اللاعبين الآخرين وأعضاء الجهاز الفني للفريق الأول، وكذلك جميع موظفي النادي الذين يتعاملون بشكل مباشر مع اللاعبين، جاءت نتائج فحوصهم سلبية.

وأضاف أن الاختبارات التي أجريت أمس أثبتت صحة تلك النتائج السلبية.

وكان ريال مدريد أعلن قبل أيام إصابة لاعب قلب الدفاع إدير ميليتاو بالعدوى وخضوعه للعزل الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن هازارد وكاسيميرو شاركا في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد على الإنتر الإيطالي 3-2، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن دوري أبطال أوروبا، ويغيبان عن المباراة المقررة اليوم أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.