العروبة يتأهل للقاء بني ياس في دور الـ 16 للكأس

فيصل النقبي (الفجيرة)

تأهل العروبة للقاء بني ياس في دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد تصدره المجموعة الثانية، في التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، متفوقاً بأفضلية المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، مع دبا الفجيرة، وذلك رغم التعادل مع مصفوت 1-1، مساء أمس، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة.

أدرك العروبة التعادل في الدقيقة 88، عن طريق أحمد خميس، بعد أن بادر مصفوت بالتقدم بهدف يسن عبيد في الدقيقة الثانية، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، مقابل 6 نقاط لمصفوت.

ولم يشفع لدبا الفجيرة فوزه على مسافي 3-2، لأنه كان ينتظر خسارة العروبة، وأحرز ثلاثية «النواخذة»، أحمد إبراهيم وباي عبدالله وخالد عبدالله في الدقائق 4 و33 و93، بينما أحرز ثنائية مسافي زي محمد في الدقيقتين 16 و49.