«بينك بولو».. احتفالية بـ«إجراءات احترازية»

غنتوت (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، دشن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، موسمه الرياضي المجتمعي 2020-2021، بإقامة منافسات النسخة الحادية عشرة من مباريات البولو الوردي «بينك بولو» الخيرية، التي أقيمت أمس الأول بملعب الشيخ زايد للبولو بغنتوت. اقتصرت الفعالية على المباراة الاستعراضية التي جمعت بين فريقي غنتوت «أ» وغنتوت «ب»، التي أقيمت باستاد زايد الرئيسي للبولو من دون جمهور للمرة الأولى طبقاً للبروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة الجميع، والتي بدأت برمية كرة البداية عن طريق زايد خليفة الزعابي، المدير التنفيذي للنادي.

جاءت المباراة الاستعراضية متكافئة من الفريقين من البداية، انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بعدما تقدم ناصر الشامسي بأول الأهداف ورد علي المري من فريق «ب» بالتعادل الذي تكرر من أخرى في الشوط الثاني 2-2، حيث سجل مانويل توكالينو للفريق «أ» وعبدالله بن دسمال للفريق «ب» وتقدم فريق غنتوت «ب» بالشوط الثالث 3-2 بهدف المتألق عبدالله بن دسمال وفي الشوط الرابع استطاع فريق غنتوت «أ» أن يحرز هدفين متتاليين عن طريق مانويل توكالينو، الذي سجل «هاتريك» في المباراة ليتقدم بفريقه 4-3 ويفوز باللقاء الخيري.

ويتلقى هدية النادي من المنصوري والزعابي

عقب المباراة قام الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان راعي حفل الافتتاح، يرافقه سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وزايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي بتوزيع الهدايا التذكارية للفريقين، وتقديم كأس البطولة الذهبي إلى عبدالله بن دسمال قائد فريق غنتوت «أ»، وضم الفريق ناصر الشامسي وفهد القبيسي ومانويل توكالينو، بينما ضم الفريق الوصيف فريق غنتوت «ب» فارس اليبهوني ويوسف بن دسمال وعلي المري وميجيل ديليا وأدار المباراة الحكم راميرو كورديرو.

وأكد زايد خليفة الزعابي، المدير التنفيذي للنادي، بأن رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي للمبادرة المجتمعية «بينك بولو»، أسهمت في الانطلاقة الناجحة بعد أن التزم الجميع بتطبيق لائحة جائحة فيروس كورونا، كترجمة صادقة لنهج دولتنا الثابت في التضامن والاهتمام بالإنسان في كافة الأوقات، مشيراً إلى أن مساهمة العديد من الجهات الراعية في البداية الناجحة لبولو غنتوت، استثماراً لدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي وجهود الشركات الراعية للمهرجان الخيري السنوي الافتتاحي خاصة شركات ليفيوس، أربن كوئيل وأياسو بوتيك وصبر وبركلي بير وكابيكس دوت كوم، وياس الدولية العقارية وقناة أبوظبي الرياضي والخدمات الطبية ووسائل الإعلام المختلفة.

وأشاد عبدالله بن دسمال، قائد فريق غنتوت الذهبي، بدعم ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان لبولو الإمارات ودعمه المستمر لمسيرة النادي موطن البولو الإماراتي، مؤكداً بأن الفوز في المباراة الافتتاحية يمثل انتصاراً لجميع المشاركين في مهرجان «بينك بولو»، الذي يعتبر رسالة توعية درج النادي على تنظيمها للعام الحادي عشر على التوالي، والمباراة كانت بحجم الحدث في كافة المستويات الفنية والتنظيمية، مما يبشر بموسم حافل رغم التوقف الاضطراري للنشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

وعبر فارس البيهوني قائد فريق غنتوت «ب»، عن سعادتهم برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان للمباراة الخيرية على كأس «بينك بولو»، ووجه الشكر إلى الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان لرعايته لحفل افتتاح الموسم الرياضي لبولو غنتوت، مؤكداً بأن حملة نادي غنتوت للتوعية بمرض سرطان الثدي هي رسالة تثقيفية للتوعية بهذا المرض الخطير، فاستحق مجلس إدارة نادي غنتوت الشكر والتقدير، وكافة الجهات التي ساهمت في إنجاح بداية الموسم.