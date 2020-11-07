«شهم» يواجه «صمود» في مضمار أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يتصدر «شهم» و«صمود» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ترشيحات تحضيري جوهرة تاج زايد الذي يحتضنه مضمار أبوظبي مساء اليوم، في أول حفلات الموسم الجديد.

وتم تمديد مسافة السباق التحضيري لكأس الجوهرة أغلى سباقات الخيول العربية، الذي تبلغ قيمة جائزته 5 ملايين درهم، من مسافة 1600 إلى 2200 متر، ويتألف الحفل من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة.

ويستهدف المدرب ماجد الجهوري هذا اللقب عبر الجواد «شهم» صاحب التصنيف الأعلى 120، الذي خاض تجربة واحدة داخل الدولة الموسم الماضي بمضمار العين، وحل فيها سادساً في سباق العين مايل عن رفيق إسطبله «صمود».

يذكر بان «شهم» فائز في عدة سباقات بفرنسا، بينها سباقات في الفئة الأولى وكل مشاركاته كانت على العشب، وسيقوده في هذا السباق الفارس فرناندو هارا، ويدفع الجهوري بورقة أخرى هي «حراب» بقيادة كونور بيسلي.

وسيكون الجواد القوي «صمود» لياس للسباقات، بإشراف جان دو روال، وقيادة ريتشارد مولن، الفائز بسباق بطولة الإمارات (للفئة الأولى) بذات المسافة والمضمار الموسم الماضي، رقماً صعباً حيث يبلغ تصنيفه (119).

ويسرج دوج واتسون اثنين من الخيول القوية، هما «آر بي تكساس هولد إي ام» و«ساوتيرنيس الموري» الأول كان وصيفاً للجولة الثالثة لتحدي آل مكتوم بميدان في أول مشاركة له بالدولة، أما الثاني أفضل نتائجه وصافة العين مايل بمضمار العين.

ويدفع مدرب خيول الأصايل الفرنسي إريك لمارتنيل بقوة ثلاثية مكونة من غير المهزومة في آخر مشاركتين «بسمة»، وكل من «إيجل دي باين»، و«أمواج».

ويسعى للمنافسة في هذا الشوط كل من ثنائي المدرب عبد الله الحمادي عبر «جوشوك»، و«بلد الريف»، بجانب «ايه اف السجنجل»، بإشراف إرنست اورتيل وقيادة تاج اوشي.

ويتصدر «إي اس جلمود»، ورفيقه «إي اس طواش»، والمهرة «سحابة» سباق الشوط الأول للمبتدئة، لمسافة 1400 متر، ومخصص للخيول عمر 3 سنوات فقط، بمشاركة 16 خيلاً.

ويتوقع أن تقود التنافس في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر كل من «المحروسة» بجانب كل من «سما الوثبة»، و«مجيب»، فيما لم تشارك أغلب الخيول الأخرى من قبل في السباقات.

ويستقطب الشوط الثالث لمسافة 2200 متر (تكافؤ) مجموعة قوية تضم كلا من «ظفرة»، و«جبلاني»، و«زلمان».

ويبرز «ذو البصيرة الجاسرة»، و«حوافز»، بجانب الجواد القوي «اس اس جلمود» في خامس الأشواط المخصص لكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، بمشاركة 16 خيلاً تتنافس لمسافة 1600 متر (تكافؤ).

وتبدو الفرصة سانحة أمام «تدبير» لتحقيق الفوز في ختام الحفل، وهو السباق الوحيد المخصص للخيول المهجنة، ويجتذب 16 خيلاً لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، ويتوقع أن ينافس بقوة «بواسل» صاحب المركز الثالث هنا نهاية الموسم، و«ويلفورد» و«دفق».