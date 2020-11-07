العين والوصل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لليد

رضا سليم (دبي)



تأهل فريقا العين والوصل إلى الدور ربع النهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، البطولة المؤجلة من الموسم الماضي، وجاء تأهل العين بفوزه على فريق الوحدة 38-15 في صالة البنفسج، انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 21-7، وأدار اللقاء إسماعيل سالم وسلمان عبدالله وعلى الطاولة محمد محمود حقي والسعيد المقدم وراقبها فاضل أحمد، ويلتقي الزعيم العيناوي مع شباب الأهلي في دور الثمانية الثلاثاء المقبل، والفائز منهما يلتقي الفائز من النصر وبني ياس في نصف النهائي الجمعة المقبل.

وفي المباراة الثانية، نجح فريق الوصل من تحقيق الفوز على الظفرة بنتيجة 23-18، على صالة نادي شباب الأهلي، انتهى الشوط الأول بتقدم الوصل 10-7، ويلتقي الوصل في دور الثمانية مع الجزيرة الثلاثاء المقبل، والفائز منهما يلتقي الفائز من الشارقة ومليحة في الدور نصف النهائي الجمعة المقبل، على أن يلتقي الفائزان في الدور قبل النهائي على كأس البطولة 20 نوفمبر الجاري.