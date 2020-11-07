«العيناوي» شمل يظفر بأول ألقاب الموسم مع «شباب الأهلي»

معتصم عبدالله (دبي)



قاد الأرجنتيني خوان مانويل باريال المدرب السابق لفرق الجزيرة والشباب والعين، ومحمد شمل قائد العين السابق، فريق شباب الأهلي للتتويج بأول ألقاب الموسم الجديد 2020- 2021 للكرة الطائرة، بعد الفوز على الجزيرة 3-1 أمس الأول في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

شهدت مواجهة «النهائي» المثير تفوقاً واضحاً لفرقة «الفرسان» أهلها لحسم اللقب، والتتويج الأول في البطولة بمسماها الجديد، بعدما نال «الأهلي» آخر الألقاب في ذات المسابقة موسم 2007- 2008، والتي حملت مسمى «كأس الاتحاد».

ووصف خوان باريال (53 عاماً) مدرب شباب الأهلي التتويج باللقب بالبداية الأفضل للموسم الجديد، وقال: «سعيد بالتتويج الذي يمثل بداية مثالية للموسم عطفاً على البداية الإعداد 20 يوليو الماضي، بعدما وضعنا في اعتبارنا اللقب الحالي كأول أهداف موسم».

أضاف: «قدمنا مردوداً جيداً في البطولة بشكل عام وخضنا مباراة نصف نهائي مثيرة وقوية أمام النصر»، ولفت إلى أن المباريات النهائية دائماً ما تحتاج إلى «الحسم»، بغض النظر عن «الأداء»، وأوضح: «الهدوء في حال فقدان النقاط في بعض أجزاء المباراة عامل مهم، وأعتقد أن التركيز الكبير للاعبين أسهم في تحقيق اللقب».

في المقابل، عبر محمد شمل نجم شباب الأهلي الحالي وقائد العين السابق، عن سعادته بالتتويج بأول ألقابه مع «الفرسان» بعد انتقاله إلى صفوف الأخير مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة، وقال: «الدعم الكبير لمجلس إدارة شباب الأهلي، وتعاون زملائي اللاعبين الذين حرصوا على احتضاني منذ يومي الأول كجزء أساسي من الفريق، سهل مهمتي مع فريقي الجديد، ووفقنا في التتويج بأول ألقاب الموسم أمام منافس قوي، بعدما تخطينا النصر حامل اللقب في نصف النهائي».

أضاف: «الفوز بالكأس الغالية بمثابة أول قطرة في غيث الألقاب المقبلة إن شاء الله، وأتطلع إلى أن أكون عند حسن ظن إدارة وجمهور فريقي الجديد، وأن أثبت أنني قيمة مضافة للفريق».

وحول الانتقال من العين لشباب الأهلي، أوضح: «العين بيتي وأهلي والنادي الذي ترعرعت ونشأت فيه، وانتقالي لشباب الأهلي جاء برغبة من إدارة العين مقابل استعارة خالد حمزة من شباب الأهلي الذي طلب خدماتي، وتمت الموافقة على الانتقال، أحترم وجهة نظر إدارة نادي العين، والآن أنا أمام تحد جديد، وأتطلع إلى أن أكون عند حسن ظن إدارة شباب الأهلي».

ولفت شمل إلى أهمية طي صفحة الفوز بأول ألقاب الموسم، والتركيز على المشاركات المقبلة للفريق بداية من مباراة النصر في انطلاقة موسم دوري «الرجال» السبت المقبل.