مينجي لي تحصد لقب «جولف دبي للسيدات»

دبي (الاتحاد)

اختتمت بطولة أوميجا دبي مونلايت كلاسيك منافساتها الحماسية بتتويج مينجي لي، المصنفة التاسعة عالمياً، حاملة للكأس لهذا العام، لتحصد بذلك نجمة الجولف الأسترالية لقبها الثاني في الجولة الأوروبية لجولف السيدات؛ حيث اختتمت اللعب بعد أداء لافت تحت الأضواء الكاشفة على أرض نادي الإمارات للجولف، لتحرز الفوز بمجموع 10 ضربات تحت المعدل، وتحل الفرنسية سيلين بوتييه وصيفة لها، بعد أن كانت في الصدارة طوال اليوم الأخير، قبل أن تتعثر بالأمتار الأخيرة بفارق ضربة عن البطلة. وحلت في المرتبة الثالثة السويدية كارولين هيدوال، جنباً إلى جنب مع حاملة لقب العام الماضي الإسبانية نوريا إتوريوز، والألمانية لاورا فونفشتوك.

يشار إلى أن البطولة الافتتاحية التي عُرفت سابقاً باسم دبي ليديز ماسترز، وكانت قد انطلقت في العام 2006 بمشاركة عدد كبير من الفائزات السابقات.