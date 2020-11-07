البولينج يدشن دورة ألعاب السيدات اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق في الرابعة مساء اليوم منافسات النسخة الثامنة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتتضمن 6 ألعاب رياضية، وتستمر حتى 21 نوفمبر.

وتدشن منافسات البولينج فعاليات الدورة بمشاركة واسعة من منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتقام منافسات البطولة في مركز دبي الدولي للبولينج بمنطقة الممزر.

وتتضمن الدورة تنظيم منافسات 6 ألعاب رياضية فردية، هي سباق الطريق، سباق الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، والكروس فيت، وكرة الطاولة، بالإضافة إلى البولينج، وحفاظاً على صحة وسلامة المشاركات، ولضمان تحقيق التباعد الجسدي بين المشاركات في الدورة، تم اختيار تنظيم الألعاب الفردية فقط في الدورة هذا العام.