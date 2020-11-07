«ع ج سبران» أجمل الأمهار في ثالث أيام «الإمارات الوطنية»

أبوظبي (الاتحاد)

خطف المهر «ع ج سبران» لمربط عجمان، الأضواء أمس الأول في ثالث أيام فعاليات بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، ونال ثقة الحكام ليتصدر ثالث الأشواط المخصص للأمهار عمر سنتين القسم «ب»، مسجلاً أعلى معدل بلغ 92.25 نقطة، وتنظم البطولة التي اختتمت في مساعة متاخرة مساء أمس، جمعية الإمارات للخيول العربية ويستضيفها نادي أبوظبي للفروسية بمشاركة 338 خيلاً تعود لنحو 156 مالكاً.

واستهل المنافسات «ع ج أفنان» لخليفة علي عبيد الكتبي، الذي تصدر القسم «ب» لفئة الأمهار عمر سنة، مسجلاً 91.17 نقطة، وأحرز «مقدام غلفا» لزايد سعد القحطاني، المركز الأول في القسم «أ» لفئة الأمهار عمر سنتين، فيما حقق «ع ج نبهان» لمبارك سعيد الهاجري، صدارة القسم «ج»، محققاً 91.92 نقطة.

أما صدارة الأمهار عمر 3 سنوات، فقد ذهبت الى المهر «فخر البطين» لأحمد راشد خادم المهيري، الذي حصد 91.83 نقطة، وتصدر «دي مشجي» لمربط رأس الخيمة، أول أشواط فئة الفحول عمر 4 -6 سنوات، وأحرز المركز الأول في القسم «أ» حاصداً 91.58 نقطة، وتصدر «دي جاري» لمربط الجواهر القسم «ب» آخر أشواط اليوم الثالث مسجلاً 91.17 نقطة.