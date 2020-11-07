«طبية الأولمبية» تستحدث منصة إلكترونية

دبي (الاتحاد)



اعتمدت لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية المسميات والبطاقات الوظيفية للأطقم الطبية التي تطابق التراخيص الطبية الصادرة عن الجهات الصحية على مستوى الدولة، مع استحداث منصة إلكترونية للطلبات الواردة للجنة، سواءً لتسجيل أو تجديد تلك الطلبات.

وتأتي هذه الخطوة لتتوافق مع رؤية اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة ومختلف الجهات الصحية بالدولة من منطلق الحفاظ على سلامة الرياضيين، وضمان تلقي العلاج من قبل أطقم طبية مرخصة، إضافة إلى التأكيد على أهمية ترخيص الأندية لمنشآتها وأطقمها الطبية.

وأكد الدكتور هاشل الطنيجي رئيس لجنة الطب الرياضي، أن اللجنة تسعى جاهدة لتسهيل مهمة الأطقم الطبية للحصول على البطاقات والاعتمادات المطلوبة للعمل في مجال الطب الرياضي بالدولة، عن طريق تسخير الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة التي توفر الجهد والوقت، وتتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة بضرورة تطبيق التحول الرقمي في منظومة العمل، مشيراً إلى أن اللجنة استحدثت منصة إلكترونية لاستلام واعتماد الطلبات الواردة من العاملين في القطاع الطبي الرياضي، بما يحقق الأهداف المرجوة والغايات الطموحة للجنة، والتي تتمثل في خدمة رياضة الإمارات.