«الزعيم» ينتفض بـ «رباعية» في «دقائق مجنونة»

مراد المصري (دبي)

استعاد العين نغمة الانتصارات الغائبة، بعد فوزه الكبير على الظفرة 4-1، ‬مساء ‬أمس، ‬على ‬استاد ‬هزاع ‬بن ‬زايد، ‬ليرفع «‬الزعيم» ‬رصيده ‬إلى ‬8 ‬نقاط، ‬فيما ‬بقي ‬رصيد «الفارس» ‬عند ‬7 ‬نقاط.

وجاءت أحداث المباراة مثيرة، خصوصاً في «الوقت الحرج»، وفي دقائق يمكن وصفها بـ «المجنونة»، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل، ليسجل العين هدفين من شيوتاني وفهد حديد خلال الدقيقتين 89 ‬و90، ‬قبل أن ‬يكمل ‬«الرباعية» ‬بهدف ‬في ‬الدقيقة 96 بتوقيع ‬التوجولي ‬لابا ‬الذي ‬كان ‬افتتح ‬التسجيل ‬من ‬ضربة ‬جزاء في الدقيقة 27.

ودون لابا حضوره بتسجيل «ثنائية»، ليرفع رصيده إلى الهدف «رقم 22» ‬بالدوري، ‬ليتقدم ‬إلى ‬المركز ‬الخامس ‬على ‬لائحة ‬ترتيب ‬هدافي ‬«البنفسج» خلال الاحتراف.

أجرى البرتغالي بيدرو مدرب العين تغييرات على التشكيلة للمباراة الخامسة على التوالي، وهذه المرة اعتمد على القوة الضاربة بمشاركة جميع اللاعبين الأجانب معاً، فيما عوض روشفيل غياب بيريرا عن الظفرة.

ونجح الظفرة في مباغتة العين من هجمة مرتدة، انطلق فيها روشفيل، وهز بها شباك خالد عيسى في الدقيقة 20، وحصل العين على ضربة جزاء، ترجمها التوجولي لابا إلى هدف التعادل في الدقيقة 27. وأهدر لابا ضربة جزاء في الدقيقة 54، وتألق خالد السناني حارس الظفرة في أكثر من«لقطة»، متسلحاً بتسلمه جائزة أفضل حارس عن أكتوبر قبل بداية المباراة، وجاء الانفراج بعد رأسية من شيوتاني الذي تابع كرة وصلته من لابا، ليودعها داخل الشباك في الدقيقة 89، وانتفض العين ليضيف الهدف الثالث بعد دقيقة فقط، من هجمة ترجمها فهد حديد بتسديدة مرتدة من الحارس داخل الشباك في الدقيقة 90.

وبعد إلغاء هدف سجله «البديل» محمد عبدالرحمن في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، نجح لابا في إكمال رباعية العين بهدف من داخل المنطقة في الدقيقة 96.

بيدرو: تجاوزنا أسبوعاً صعباً

أشار بيدرو إيمانويل مدرب العين إلى أن فريقه تجاوز أسبوعاً صعباً، بعد الخسارة والتعادل قبل مباراة أمس، حيث احتاج «الزعيم» إلى الفوز، وقال: لم نبدأ بالشكل المطلوب، بعد أن تلقينا هدفاً، كاد يتسبب في «فقدان الثقة»، ورغم ذلك قاتلنا طوال دقائق اللقاء، والأرقام تشير إلى الجهد الذي قمنا به، من خلال القيام بأكثر من 30 تسديدة، إلى جانب الركنيات والاستحواذ.

وأضاف: عملنا جيداً من أجل الفوز، وحصدنا 3 نقاط مهمة، سواء للفريق والجميع، وتحديداً الجماهير، ومن المهم أن نعود إلى درب الانتصارات، وأنا سعيد للغاية للفريق، بما تحقق بعد تجاوز مرحلة صعبة.

وقال: هذا هو العين، ويجب أن نستغل ما حدث لمواصلة العمل بهدوء وتركيز.

فيلسيوفينتش: دفعنا ثمن «دقيقتين»

يرى ألكسندر فيلسيوفينتش مدرب الظفرة، أن فريقه لعب جيداً لمدة 88 دقيقة، ولكنه دفع ثمن فقدان التركيز لمدة دقيقتين ليخسر نقاط المباراة أمام العين، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله حتى الدقيقة 89، قبل أن يسجل العين هدفين خلال دقيقتين فقط، وقال: لعبنا بالطريقة التي تحضرنا لها، وأغلقنا المساحات، ولكن حينما تخسر لاعبين بسبب الإصابة وتضطر لاستبدالهم مبكراً، إلى جانب الغيابات التي نعانيها تصبح الأمور أكثر صعوبة.

وأضاف: لعبنا أمام نادٍ كبير وفريق جيد للغاية، ونقدم له التهنئة على الانتصار، ومن جهتنا سنبدأ التفكير في المرحلة المقبلة.