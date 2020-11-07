«البرتقالي» و«السماوي».. النزيف مستمر!

رضا سليم (عجمان)

تعادل بطعم الخسارة بين عجمان وبني ياس، في مباراة مساء أمس، باستاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، وفشل «البرتقالي» صاحب الأرض من حصد الفوز الأول حتى الآن، واكتفى بنقطتين من تعادلين، بينما واصل «السماوي» نزف النقاط، بالخسارة أمام الجزيرة، في الجولة الماضية، ثم التعادل أمام عجمان، وكلا الفريقين لم يحقق هدفه بالتعادل السلبي.

التعادل جعل عجمان الفريق الوحيد في الدوري الذي سجل تعادلين سلبيين في أول 5 جولات، وكان الأول أمام حتا، والثاني أمام بني ياس، وكلاهما على ملعبه، في حين انتهت بقية مباريات الدوري بنتائج إيجابية.

لم يكن الهدف الذي سجله الجامبي أبوبكر تراولي مهاجم عجمان في شباك «السماوي» في الدقيقة 31، وتم إلغاؤه بقرار الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل، إلا محاولة «برتقالية» للبحث عن هدف يساوي الفوز الأول، والتحرر من عقدة النتائج السلبية التي تهدد الفريق مبكراً، وإن كان الفريق أفضل من المباريات الماضية في الأداء وتمركز اللاعبين، خاصة في الخط الخلفي.

في الوقت نفسه لم يخرج لاعبو بني ياس من أرض الملعب إلى غرفة الملابس عقب صافرة نهاية الشوط الأول مباشرة، بل التف اللاعبون للحديث فيما بينهم، عن الأخطاء التي ارتكبوها خلال 45 دقيقة، وما يجب أن يفعلوه في الشوط الثاني، وما قاموا به كان تأكيداً على حالة عدم الرضا عن النتيجة أو الأداء.

ولم يرتق مستوى «السماوي» إلى الصورة التي قدمها الفريق في الجولات الماضية، بل تراجع كثيراً، وبحث اللاعبون عن جواو بيدرو، للتسجيل وهز الشباك، بعدما سجل 5 أهداف في الدوري الحالي، كما أنه أحرز في 8 مباريات متتالية منذ الموسم الماضي، إلا أن بيدرو سقط في قبضة الدفاع «البرتقالي»، وأحاط به 5 لاعبين، ورغم ذلك هدد مرمى علي الحوسني أكثر من مرة، لكنها لم ترق إلى درجة الخطورة.

الرمادي: نقطة معنوية

كشف أيمن الرمادي مدرب عجمان، أن المباراة اتسمت بالصعوبة، والجميع يدرك حجم الغيابات بالفريق، ويكفي أن 4 لاعبين في الدفاع غابوا للإصابة، وتطلب ذلك تغيير أسلوب اللعب، ونجح «البرتقالي» في ذلك، ورغم أن التعادل، والحصول على نقطة غير كاف الآن، ولكنها نقطة معنوية مهمة للفريق في مسيرته بالدوري، في ظل النقص داخل الفريق بنسبة 60 %.

ووجه الرمادي الشكر إلى مدرب بني ياس على روحه الرياضية، وقال: إنه على درجة عالية من الاحتراف، وهذه هي طبيعة أي مدرب، يحترف كرة القدم، وفي أقصى درجات الأزمة يهنئ المنافس على الأداء أو الفوز، وسعداء بوجود هذه النوعية من المدربين في دورينا.

إيسايلا: محظوظ بإلغاء الهدف

قال دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إن المواجهة أمام عجمان جاءت صعبة للغاية، ولعب «السماوي» أمام منافس منظم في الملعب، ويؤدي بمستوى جيد، واستقبل الفريق هدفاً في الشوط الأول، ولكن من حُسن الحظ تم إلغاء الهدف.

وأضاف: حاولنا في الشوط الثاني تعديل وضعنا، والعودة إلى المباراة بشكل أفضل، وليس من السهل اللعب أمام الجزيرة، وبعد 3 أيام أمام عجمان بملعبه، ولم يستطع اللاعبون تمرير الكرة بصورة صحيحة، وكانت لدينا عدد من الأخطاء، وحاولنا كثيراً، ولكن ما حدث هو تأكيد على أننا لعبنا مباراة صعبة أمام «البرتقالي».