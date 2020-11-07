الوحدة والوصل.. تحدي «مطر وليما»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

«التحدي الخاص» يجمع إسماعيل مطر وفابيو ليما، قائدي الوحدة والوصل، عندما يلتقي الفريقان اليوم، خاصة أنهما قدما مستويات عالية في الجولات الأربع الماضية، وكانا سبباً مباشراً في النقاط السبع التي حصدها «العنابي»، والنقاط الست لـ «الفهود»، ويمثل النجمان مركز الثقل والورقة الأكثر أهمية في كل فريق.

ونجح اللاعبان في إحراز 3 أهداف خلال ثلاث مباريات حتى الآن، وستكون الأنظار مسلطة عليهما أكثر بالذات في المباراة التي تجمع طرفيها للمرة الأولى، بـ «الجولة الخامسة» من الدوري خلال عصر الاحتراف الذي شهد تفوقاً لـ «الإمبراطور» على «أصحاب السعادة» بـ «10 مقابل 9»، بينما حضر التعادل في 4 مناسبات فقط.

وسيكون السباق حامياً بين «سمعة» الذي هز شباك الوصل بـ 5 أهداف منذ الموسم الأول لـ «المحترفين»، كما دشن أهدافه خلال الموسم الحالي في مرمى الوصل بالذات، بكأس الخليج العربي، وليما الذي كان يتقاسم الصدارة مع تيجالي هداف «العنابي» السابق والنصر الحالي بـ10 أهداف لكل منهما بقميصي الفريقين، كما أن التحدي الثاني مواصلة رحلة التفوق، والخروج بـ «العلامة الكاملة» في اللقاء الذي لم تغب عنه الأهداف، بجانب أن الشهية الهجومية حضرت منذ بداية الدوري هذا الموسم، بتسجيل الوحدة 10 أهداف في الجولات السابقة، مقابل 8 للوصل.