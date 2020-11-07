حتا والنصر.. «الاختلاف الكبير»!

مراد المصري (دبي)

يلتقي حتا والنصر في مباراة تبدو فيها «الفوارق واضحة» بدرجة كبيرة هذا الموسم، ما بين حصول «الإعصار» على «نقطة» أدخلته «دائرة الخطر» مبكراً، فيما رفع «العميد» رصيده إلى 10 ‬نقاط، ‬وأصبح ‬من ‬أبرز ‬المرشحين ‬للمنافسة ‬على ‬اللقب.

ولا يقتصر الأمر على رصيد النقاط، ولكنه يتضح في «المستطيل الأخضر»، حيث يعتبر «العميد» صاحب أقوى دفاع هذا الموسم، بعدما استقبل هدفاً واحداً فقط، فيما يملك «الإعصار» أضعف دفاع، بعدما استقبلت شباكه 13 ‬هدفاً، ‬بمعدل ‬يزيد ‬عن ‬4 ‬أهداف ‬في المباراة، ‬إلى ‬جانب أن «الأزرق» ‬لم ‬يعرف ‬الخسارة إلى ‬الآن، ‬فيما ‬تعرض ‬حتا ‬لثلاث ‬خسائر.

ولا زال حتا يبحث عن هويته، وهو الذي يعاني من غيابات عديدة في صفوفه جراء الإصابات تحديداً، بما أجبر مدربه اليوناني كونتيس إلى استخدام عدد كبير من اللاعبين، ويدرك أن الخروج ولو بنقطة في هذه الظروف يكون له مفعول إيجابي للاستمرار بصورة أقوى في المرحلة المقبلة.

أما النصر قدم أوراق اعتماده بأداء متميز في الآونة الأخيرة، ونجح في تجاوز محطات اعتاد نزف النقاط فيها، أمام خورفكان وعجمان، إلى جانب معنويات الفوز الكبير على الوصل في «الديربي»، وكلها مؤشرات تدل على أن الفريق يسير بشكل متوازن، خصوصاً مع تنوع أصحاب الأهداف، بما يمنح انطباعاً بأن الخطورة تأتي من مصادر مختلفة بالفريق، وبالتالي تصعب مهمة المنافس.