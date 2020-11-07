خورفكان وشباب الأهلي.. «الفوارق الشاسعة»!

فيصل النقبي (خورفكان)

إنها بالفعل مباراة «الحسابات الدقيقة»، والطموح المشترك في الخروج من «المستطيل الأخضر» بـ «الغنيمة»، وإن اختلفت الأهداف والطموحات، نظراً لـ «الفوارق الشاسعة»، ما بين «النسور» الذي يحلم بالبقاء بين الكبار، و«الفرسان» أحد المرشحين الأقوياء للعب دور «البطولة المطلقة».

حالة جديدة من التحدي والاختبار الصعب تنتظر خورفكان اليوم مع ضيفه شباب الأهلي، وهو يضع في تقديره الظروف الصعبة التي تواجهه في دوري الخليج العربي، لوجوده في المركز الأخير، من دون رصيد من النقاط، وبهدف «يتيم» فقط، و10 أهداف في مرماه، وذلك بعد خوضه مباريات صعبة للغاية في الجولات الماضية، خسرها أمام العين صفر- 2، والنصر صفر- 1، وبني ياس صفر-5، والوحدة 1-2، وهي من «العيار الثقيل»، لأن القرعة وضعت «النسور» المواجهات الثقيلة في انطلاق الموسم.

وفي المقابل يرمي شباب الأهلي بثقله لمتابعة مشواره من دون أي تعثر، خاصة أن الجولات الأربع الماضية شهدت التفريط في أربع نقاط كاملة بالتعادل مع العين والوحدة، ويبدو ذلك مقبولاً لأن المنافسين في قيمة وقامة «الزعيم» و«أصحاب السعادة»، بجانب حصد «العلامة الكاملة» في مباراتي اتحاد كلباء وحتا 3-صفر، وجمع «الفرسان» 8 نقاط، ما يعني ضرورة العمل بكل ما يملك حتى لا يتراجع مجدداً في جدول الترتيب، في ظل الحسابات المرتبطة، بتحسين المراكز، وتجميع النقاط في مرحلة مهمة من المنافسة قبل الدخول إلى الأجواء الصعبة.