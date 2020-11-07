اتحاد كلباء والفجيرة.. «ديربي الهروب»!

الفجيرة (الاتحاد )

«الهروب إلى الأمام».. شعار يرفعه اتحاد كلباء والفجيرة، عندما يلتقيان اليوم في «الديربي» الذي يجمع بينهما للمرة السابعة في عصر الاحتراف، خاصة في ظل النتائج السلبية التي عانى منها الفريقان في الجولات الأربع الماضية.

ويحل «الديربي» ضيفاً ثقيلاً على «الذئاب» و«النمور» بسبب ترتيبهما «الحرج»، وحصادهما «الضعيف» حتى الآن، يكفي أن نعرف أن الفجيرة يملك «نقطة» فقط، من تعادل أمام العين في الجولة الماضية، مقابل ثلاث خسائر، ومثلها لاتحاد كلباء الذي يتفوق نسبياً بأنه حقق فوزاً أمام عجمان منحه ثلاث نقاط. وبالنظر إلى النتائج بين الفريقين، فإن الندية والتكافؤ هما السمة البارزة، حيث تفوق الفجيرة ثلاث مرات مقابل مرتين لاتحاد كلباء، وتعادل وحيد بنتيجة 3-3، مع أفضلية واضحة لـ «النمور» بسبب وجود التوجولي مالابا الذي «بصم» مرتين في شباك «الذئاب» خلال الموسم الماضي، حيث قاد اتحاد كلباء إلى الفوز بالدور الأول بهدف، وكرر السيناريو نفسه في الدور الثاني، ليكون أبرز هدافي الفريقين، كما أنه مصدر الخطورة الأول على مرمى الحارس عبدالله التميمي. وفي المقابل، يدرك الصربي جوران مدرب الفجيرة بأن الأداء وحده لا يكفي، إن لم يقترن بالنتائج، خاصة أن «الذئاب» يعاني عقدة المحافظة على التقدم، وحدث ذلك في الجولات الأربع الماضية، مما أدى إلى فقدان 11 من أصل 12 نقطة ممكنة، وكذلك الحال بالنسبة لاتحاد كلباء القادم من خسارة قاسية أمام الوصل، وقبلها الجزيرة، ويعاني «النمور» من الصيام لمباراتين، حيث فشل مالابا في هز الشباك خلالهما، رغم فرص التهديف، ويأمل مالابا في هز الشباك أمام المرمى المفضل!