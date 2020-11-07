«سمعة» يحصد «جائزة أكتوبر» لأفضل لاعب

دبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، الفائزين بجوائز الأفضل في شهر أكتوبر، بعد نهاية التصويت الذي انطلق أمس الأول، واستمر لمدة 24 ساعة. حصد إسماعيل مطر نجم الوحدة جائزة أفضل لاعب بدوري الخليج العربي خلال شهر أكتوبر، بينما تُوج خالد السناني حارس الظفرة، بجائزة أفضل حارس، وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة بجائزة أفضل مدرب في الشهر.

نال «سمعة» جائزة الأفضل التي تنافس فيها 5 لاعبين، متفوقاً على ثنائي بني ياس، وهما جواو بيدرو، ونيكولاس خيمينيز، ومعهما عزيز جانييف لاعب شباب الأهلي، بالإضافة إلى كايو لوكاس لاعب الشارقة.

من جانبه، تفوق السناني على أحمد شمبيه «النصر» بفارق ضئيل، وجاء ماجد ناصر «شباب الأهلي» ثالثاً.

وفي فئة المدربين، ذهبت الجائزة إلى عبدالعزيز العنبري، وحل الروماني دانييل إيسيلا مدرب بني ياس ثانياً، والصربي ألكسندر فيلسيوفينتش مدرب الظفرة ثالثاً. الجدير بالذكر أن قائمة المرشحين لكل شهر يتم اختيارها عن طريق الإحصائيات المقدمة من شركة «أوبتا» العالمية المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، وتقتصر الإحصائيات على أداء اللاعبين في دوري الخليج العربي فقط.