مينديز يقود «الرأس الأخضر» أمام رواندا

معتصم عبدالله (دبي)

يلتحق ريان مينديز جناح النصر بمنتخب بلاده الرأس الأخضر، عقب مباراة «العميد» أمام مضيفه حتا اليوم، ويطير مينديز «30 عاماً» للحاق بالتجمع في مدينة برايا، استعداداً لمباراتي رواندا في الجولتين الثالثة والرابعة، ضمن تصفيات كأس أفريقيا 2022.

ويقود مينديز الذي شارك أساسياً مع «العميد» خلال 5 جولات، منتخب بلاده، ضمن قائمة ضمت 25 لاعباً، جرى استدعاؤهم من المدرب بيدرو بريتو، حيث يخوض الرأس الأخضر مباراتين أمام رواندا 12 و17 نوفمبر.

في المقابل، تجاهل النمساوي ويلي روتنشتاينر مدرب إسرائيل استدعاء ضياء سبع لاعب وسط النصر، ضمن قائمة المنتخب الذي يخوض تجربة ودية أمام النرويج الأربعاء المقبل، استعداداً لمباراتيه أمام التشيك وأسكتلندا 15 و18 نوفمبر في دوري الأمم الأوروبية.

واكتفى ضياء سبع الذي خاض بدوره 5 مباريات مع «الأزرق»، في الدوري، باللعب 24 دقيقة مع منتخب بلاده، في آخر 3 مباريات، بعد مشاركته بديلاً أمام التشيك 1-2، في دوري الأمم الأوروبية، مقابل جلوسه في مقاعد البدلاء أمام أسكتلندا في المباراة المؤجلة من التصفيات المؤهلة

لـ «يورو 2020»، وسلوفاكيا 2- 3، في الدوري الأوروبي.