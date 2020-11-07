100 لاعب بالفلاح في «مهب الريح»

فيصل النقبي (الفجيرة)

قال يوسف إسماعيل الحمادي، رئيس مجلس إدارة نادي الفلاح لكرة القدم: إن مصير 100 لاعب يمثلون ثلاثة فرق في «مهب الريح»، بسبب شرط عدم الممانعة من المشاركة، في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، والذي من المفروض أن يوقع من الهيئة العامة للرياضة.

وتطرق الحمادي إلى ما أنجزه النادي خلال الفترة الماضية، بداية من تلبية متطلبات الاتحاد، وفقاً لتراخيص أندية الدرجة الأولى، على أن تتكفل الأندية الخاصة بتكاليف المشاركة، وتم قبول كل الشروط والمتطلبات، والمشاركة بدوري «الثانية» والصعود إلى «الأولى». وأضاف: وصلتنا ثمانية متطلبات للعب في دوري الأولى، وتمكن النادي من إكمال سبعة، منها تصويت الأندية على عضوية النادي، في الجمعية العمومية، وحصل على 20 صوتاً، وتبقى فقط شرط الإشهار.

وقال: تواصلنا مع الهيئة العامة للرياضة، وكذلك طلب موافقة مجلس أبوظبي الرياضي على الإشهار، وتلقينا الرد بأن المجلس لا يشهر الأندية الخاصة، إنما الحكومية، وأبلغنا اتحاد الكرة، وعُقد اجتماع مع الشؤون القانونية للاتحاد والهيئة، والاتفاق على كتاب عدم ممانعة من «الهيئة» منذ شهر ولم توقعه، مع أن دوري الدرجة الأولى ينطلق 13 نوفمبر الجاري. وتساءل الحمادي عن مصير لاعبي النادي، وناشد الجهات المختصة من الجهات المعنية، حل مشكلة النادي واللاعبين، حتى يتسنى للفريق المشاركة في دوري «الأولى».