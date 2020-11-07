«اليونايتد».. عودة «الهيبة المفقودة»

ليفربول (أ ف ب)

استعاد مانشستر يونايتد هيبته المفقودة منذ مطلع الموسم، بتحقيقه فوزاً مهماً على مضيفه إيفرتون 3-1، مساء أمس، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب «جوديسون بارك».

وسجّل البرازيلي برنار في الدقيقة 19 لإيفرتون، والبرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقتين 25 و32، والأوروجوياني أدينسون كافاني في الدقيقة 95، أهداف مانشستر يونايتد.

وحقق «اليونايتد» منذ انطلاق الموسم نتائج مخيبة، إذ اكتفى قبل مباراة أمس، بتحقيق انتصارين وتعادل واحد، مقابل ثلاث هزائم جميعها التي كانت على أرضه في «أولد ترافورد».

كما تعرّض «الشياطين الحمر» لخسارة مفاجئة أمام أسطنبول باشاك شهير التركي 1-2 الأربعاء، في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ما وضع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير تحت ضغط الإطاحة به.

وسرت شائعات في الأيام الماضية، لاسيما بعد الأداء الضعيف للفريق في مواجهة مضيفه التركي، مفادها أن يونايتد يقوم باتصالات مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام من أجل خلافة سولسكاير.

وحرم مانشستر مضيفه من استعادة الصدارة ولو مؤقتاً، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل الفائز للنقطة العاشرة، وبات في المركز الثالث عشر.

في المقابل واصل إيفرتون تراجعه وخسر للمرة الثالثة توالياً، علما أن بدايته كانت ممتازة بفوزه في أول أربع مباريات، وتعادله في الخامسة.

ولم يستفد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من استعادة خدمات حارسه جوردان بيكفورد ونجمه الكولمبي خاميس رودريجيز، خاصة أن الأخير صاحب الثلاثة أهداف في الموسم لم يكن في المستوى المطلوب.