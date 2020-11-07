هالاند.. «الشاب ليفا»

برلين (د ب أ)

وصف مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بأنه «مهاجم مثالي»، وأعرب عن اعتقاده بأن أرلينج هالاند، مهاجم دورتموند، يقف على قدم المساواة مع «ليفا».

وفي تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس، قال زورك عن هالاند «20 عاماً»، ومقارنته بليفاندوفسكي «32 عاماً»: إن هالاند هو الآن بالتأكيد وصل إلى أبعد مما كان «ليفا» وصل إليه عندما كان في العشرين.

في الوقت نفسه، أقر زورك بصعوبة المقارنة بين لاعبين، عندما يكون فارق السن بينهما كبيراً، بمثل هذا القدر، مشيراً إلى أن ليفاندوفسكي تطور إلى مهاجم مثالي على مر السنين. وأضاف: أنا أثق فعلياً في قدرة هالاند في كل شيء، لأنه يملك هذا الدافع الداخلي الشديد الذي يجعله راغباً في تحسين نفسه بشكل دائم، كما أن لديه تطلعاً لا يمكن كبحه. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان قد تبقى لدورتموند أموال بعد خسائر «كورونا»، من أجل تعبئة الفريق في موسم الشتاء، قال زورك «لا».

وقال زورك: إنه يعتقد أن كل الأندية تشعر في الوقت الراهن، بأن هذه الأزمة خلفت لديها آثاراً عميقة، ولا تزال تخلف آثاراً، كما هو الحال في كل المجالات تقريباً وفي المجتمع والاقتصاد.

واختتم زورك كلامه قائلاً: أعتقد أن مجال الحركة المتاح لنا قليل نسبياً لأسباب اقتصادية، وأوضح أنه لهذا السبب، فإن دروتموند يخطط لإكمال الموسم مع جادون سانشو.