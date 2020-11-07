لاودروب: إريكسن يعاني ذهنياً

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف مايكل لاودروب الحاصل على لقب أفضل لاعب في تاريخ الدنمارك عام 2006، أن مواطنه الشاب كريستيان إريكسن لاعب الإنتر الإيطالي يعاني من صعوبات «ذهنية» في ناديه، ويتعين عليه أن يرحل عن «النيراتزوري»، ويبحث عن تحد جديد.

ولم يحصل إريكسن منذ وصوله إلى ميلانو في «الميركاتو الشتوي» الأخير، على فرصة كاملة للعب، وظل حبيساً لـ «دكة البدلاء»، ولم يضمن مكاناً ثابتاً في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.

وقال لاودروب «56 عاماً»، الذي سبق له اللعب لأندية يوفينتوس وبرشلونة وريال مدريد، إن إريكسن يملك كل مقومات النجاح مع الإنتر، إلا إنه يعاني على ما يبدو من مشكلات غير رياضية تؤثر على أدائه ولياقته الذهنية والبدنية.

وأضاف: لا أعتقد أن إريكسن غير قادر على التأقلم مع الكرة الإيطالية، لأنه لاعب كبير وصاحب خبرة طويلة مع ناديه السابق توتنهام، ولكن حقيقة الأمر أن هناك أموراً أخرى تشغل ذهنه وتؤثر عليه.

ولا يستبعد لاودروب أن تكون الصحافة الإيطالية أحد هذه الأسباب، خاصة «لاجازيتا ديللو سبورت» التي رددت كثيراً أن إريكسن وصل إلى خط النهاية، ولم يعد قادراً على العطاء، ومؤكد أن هذا الكلام يصل إلى مسامعه، سواء عن طريق النادي، أو بأي وسيلة أخرى، ويؤثر عليه جداً.

واختتم لاودروب حديثه بقوله: إنني أدعوه إلى أن يبحث عن تحدٍ جديد في مكان آخر، وإن كنت أعرف أن تلك مهمة ليست سهلة بالنظر إلى راتبه الكبير، ولكونه لا يلعب كثيراً.