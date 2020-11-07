روسي يتعافى من «كورونا»

بات من المقرر عودة الإيطالي فالنتينو روسي، بطل سباقات الدراجات النارية «موتو جي بي»، إلى السباقات الأسبوع الجاري، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد- 19».

وذكر فريق ياماها في بيان له، أن عينة سائقه روسي «41 عاماً» جاءت سلبية في فحصين.

وأضاف البيان أن نتيجتي الاختبار السلبيتين المتتاليتين لروسي، يسمحان له بالعودة للفريق وخوض منافسات جائزة أوروبا الكبرى المقرر إقامتها في مدينة فالنسيا الإسبانية.

وكان روسي الفائز بـ115 سباقاً في الجائزة الكبرى، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا في 15 أكتوبر الماضي، كما أنه قضى الأسابيع الماضية في حجر صحي بمنزله في إيطاليا.