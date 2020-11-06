«دورينا».. موعد مع «الهدف 100»

معتصم عبدالله (دبي)

ستكون الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، على موعد مع «الهدف 100» خلال الموسم الحالي، بعدما شهدت الجولات الأربع الماضية تسجيل 90 هدفاً، في 28 مباراة، بمعدل 3.21 هدف في المباراة.

وتنطلق الجولة بإقامة 3 مباريات اليوم، حيث يلعب العين مع الظفرة، وعجمان مع بني ياس، والجزيرة مع الشارقة في قمة الجولة، على أن تستكمل غداً، بأربع مباريات أخرى، تجمع حتا مع النصر، وخورفكان مع شباب الأهلي، واتحاد كلباء مع الفجيرة، والوحدة مع الوصل.

وتبدو الفرصة مواتية للوصول إلى المئوية الأولى، بعدما شهدت الجولة الأولى تسجيل 29 هدفاً، مقابل 19 في الثانية والثالثة على التوالي، و23 في الرابعة، في انتظار نتائج مباريات الجولة الخامسة، والتي تشهد مواجهات مثيرة، أهمها الجزيرة مع الشارقة، والوحدة مع الوصل.

وتمثل مباريات الجولة المنتظرة فرصة لفض الاشتباك على صدارة «القوة التهديفية»، والتي تجمع ما بين الشارقة متصدر ترتيب المنافسة برصيد 12 نقطة، والأهداف بـ 13 هدفاً في مباراته أمام مضيفه الجزيرة، فيما ينافس بني ياس المتراجع إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط على صدارة القوة التهديفية برصيد 13 هدفاً أيضاً، قبل مباراته اليوم أمام عجمان على ملعب الأخير.

ويبدو الفارق شاسعاً ما بين ثنائي الصدارة التهديفية الشارقة وبني ياس، وأندية عجمان واتحاد كلباء وخورفكان التي اكتفت بتسجيل هدف وحيد، في أربع مباريات، خلال الجولات الماضية، وكانت أهداف الدوري الـ90 في الجولات الماضية، توزعت ما بين 52 لاعباً في 14 نادياً، ضمن القائمة التي يتصدرها البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم الشارقة برصيد 6 أهداف، بفارق هدف أمام مواطنه جواو بيدرو مهاجم بني ياس.