ميسي.. أرقام «مثيرة للقلق» واستطلاع «غير منصف»

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت الأرقام الأخيرة الخاصة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، النقاب عن تراجع كبير في معدل تسجيله للأهداف، وفاعليته أمام مرمى المنافسين، ما دفع «موقع جول» إلى وصف هذه الأرقام بأنها مثيرة للقلق، لأن «البرغوث» لم يعد يسجل منذ هدفه في مرمى نابولي يوم 8 أغسطس الماضي، في دور الـ 16 لدوري الأبطال، ولأن كل الأهداف التي سجلها بعد هذا التاريخ «4 أهداف في 9 مباريات» كانت من ضربات جزاء!.

وفي سياق مختلف، أثارت التصريحات التي أدلى بها كيكي سيتين المدير الفني السابق لبرشلونة بشأن ميسي، جدلاً شديداً في أجهزة الإعلام الإسبانية، والدوائر الكروية. وكان ستين أشار إلى أن «ليو» لاعب من الصعب قيادته والسيطرة عليه أو توجيهه. عشاق «البارسا» رفضوا هذه التصريحات بشدة، بينما خرجت صحيفة «ماركا» باستطلاع للرأي بين قرائها، من أجل الإجابة على سؤال ما إذا كانوا يوافقون كيكي سيتين الرأي، فيما يتعلق بالنجم الأرجنتيني، وأظهرت نتيجة الاستطلاع إن 70 % من الذين استطلعت أراؤهم، يؤيدون كلامه، ما دفع موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية إلى التشكيك في هذا الاستطلاع، ووصفه بأنه غير عادل، ويخلو من الإنصاف والموضوعية، لأن الصحيفة معروفة بميولها المدريدية، وأغلب قرائها ذوو انتماءات ملكية ولا يشجعون برشلونة، ومازال الجدل دائراً.