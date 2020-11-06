جوارديولا: قمة السيتي وليفربول مثل الانتخابات الأميركية

لندن (د ب أ)

قال الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لن يكون جاهزاً للعودة إلى الفريق، خلال مباراته المرتقبة أمام ليفربول غداً في «البريميرليج».

وأوضح جوارديولا أن أجويرو لم يتعاف تماماً من الإصابة التي يعاني منها، وقال: ليس جاهزاً بعد.

وقال جوارديولا، إن المباراة أمام ليفربول ستكون اختباراً جيداً لفريقه الذي يسعى لتطوير وتحسين مستواه، بعد البداية المهتزة هذا الموسم، والتي وضعته في المركز العاشر.

وأضاف: إنها مباراة مهمة، ولكنها مثل انتخابات الرئاسة الأميركية التي يجب حساب جميع الأصوات فيها، وهناك الكثير من المباريات أمامنا.

وقال: من الجيد دائماً أن تخوض أقوى المباريات الممكنة، وكان ليفربول أكثر قوة في الموسم الماضي، وفريقاً استثنائياً لفترة طويلة ولديه مدير فني استثنائي أيضاً، ومن الجيد أن نواجه هذا الفريق لنحسن مستوانا، ونعرف إلى أي مدى يجب أن يكون مستوانا للتغلب عليه.