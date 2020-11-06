الوصل يعطل اتحاد كلباء ويهدي العين صدارة «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

الحق الوصل الخسارة الأولى، بضيفه اتحاد كلباء 1-0، مساء أمس، على استاد زعبيل في دبي، ضمن ختام الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، وسجل «البديل» خميس ناصر خميس هدف المباراة الوحيد لـ «الإمبراطور» في الدقيقة 77، ليهدي صدارة الترتيب للعين برصيد 10 نقاط، فيما تراجع اتحاد كلباء إلى «الوصافة»، بعدما تجمد رصيده في 9 نقاط، مقابل 8 نقاط لـ «الإمبراطور» الذي ارتقى بدوره إلى المركز الثالث.

وشهدت بقية مباريات الجولة، تفوق الوحدة على ضيفه خورفكان 2- صفر، وسجل مانع عايض أسرع أهداف الدوري في الدقيقة الأولى، ليضيف علاء زهير الهدف الثاني في الدقيقة 64، وهو الفوز الأول لـ «العنابي» ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، مقابل نقطة وحيدة لخورفكان.

وواصل شباب الأهلي تحقيق انتصاراته للجولة الثانية على التوالي، بالفوز على مضيفه حتا 3-1، ورفع «الفرسان» رصيده إلى 6 نقاط، في المركز السابع مقابل 5 نقاط لـ «الإعصار» الذي تراجع إلى المركز التاسع.