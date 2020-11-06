شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة

دبي (الاتحاد)

تُوج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بتفوقه على الجزيرة 3-1 في النهائي، مساء أمس، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، وحصد «الفرسان» أول ألقاب موسم 2020- 2021 بالأشواط «26-24 و22-25 و25-19 و25- 20.

وشهد مراسم التتويج، يوسف الملا رئيس اتحاد الطائرة، واللواء محمد أحمد المري رئيس رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية لنادي شباب الأهلي، وعبدالعزيز السلمان نائب رئيس اتحاد الطائرة، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور أحمد المطوع الأمين العام.

ويعد الفوز بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة الأول لـ «الفرسان»، بعدما تُوج بلقبه الأخير في البطولة ذاتها موسم 2007- 2008، حيث حملت البطولة وقتها مسمى «كأس الاتحاد».

وأكمل الفوز على الجزيرة سلسلة النتائج الإيجابية لشباب الأهلي، في مشوار أولى مسابقات الموسم، بعد تخطيه بني ياس في ربع النهائي بالفوز بثلاثة أشواط، جاءت نتائجها 25-17 و25-11 و26-24، قبل أن يواصل تفوقه في «المربع الذهبي»، بالتغلب على النصر «حامل اللقب» في آخر موسمين بفوز صعب بنتيجة 3-2، بعدما لجأ الفريقان إلى شوط خامس وحاسم انتهى لمصلحة شباب الأهلي.