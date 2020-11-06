عم نادال في انتخابات برشلونة

برشلونة (رويترز)

انضم توني نادال عم نجم التنس رفائيل نادال ومدربه السابق إلى قائمة فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة، وفونت مرشح قوي للفوز بالمنصب في الانتخابات المقررة في مارس المقبل على أقصى تقدير. وإذا ما فاز فونت بالرئاسة فإن نادال سيكون مسؤولاً عن الشؤون الإدارية، ويتولى المسؤولية عن قسم جديد مهمته حث اللاعبين الشبان على حسن التصرف.

وسبق لميجيل شقيق توني اللعب في برشلونة تحت قيادة الهولندي الراحل كرويف، عندما فاز الفريق ببطولة أوروبا 1992، إلا أن رفائيل نادال يشجع وبكل حماس المنافس ريال مدريد.