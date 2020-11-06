تحت رعاية حمدان بن زايد.. «أشرعة النوف» ترفرف في أبوظبي اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

تعود أشرعة سباقات فئة 43 قدماً للمحامل الشراعية لترفرف اليوم بعد توقف استمر ثمانية أشهر، ويحمل سباق النوف راية العودة هذا المساء عندما يتسابق بحارة 90 محملاً تم تسجيلهم في سجلات الحدث لمسافة 22 ميلاً بحرياً، ويقام السباق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وينطلق السباق من شرق جزيرة السعديات في اتجاه كاسر الأمواج على كورنيش العاصمة أبوظبي عند الثانية ظهراً، واتخذ نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورنا، بالحصول على نتائج فحوص جميع المشاركين في المنافسات وكذلك تحديد مسافات معينة للتباعد الجسدي، وخلال السباق نفسه هناك مجموعة من الاشتراطات أهمها ألا تقل المسافة بين كل محمل الآخر عن عشرين متراً.

واستقبل نادي أبوظبي الشراعي على مدار الأيام الماضية نتائج الفحوص الطبية، واشترط أن يتكفل كل نوخذة بالبحارة الذين يتواجدون على محمله، وتم تصميم نظام إلكتروني خاص بتحميل النتائج وفق الهويات الإماراتية.

ويخضع جميع المشاركين لفحص أخير قبل انطلاق السباق للتأكد من مطابقة المعلومات المسجلة إلكترونياً مع الأشخاص الذين سوف يتواجدون على ظهور المحامل.

وخصص النادي جوائز مالية قيمة تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين درهم للفائزين بالمراكز الأولى، وكذلك المشاركين، حيث يتم توزيعها بشكل تدريجي.

من جهته أعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن ثقته التامة في التزام جميع المشاركين بالإجراءات الاحترازية المتبعة، ووجه الشكر للجميع على الالتزام في سباق العالية للبوانيش الذي كان السباق الأول بعد عودة النشاط.

ووجّه الرميثي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على دعم سموه الدائم للتراث البحري ورعاية سموه للسباقات كافة، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة السباقات وتجعل الجميع يقاتل لحصد ألقابها لنيل شرف الفوز بها.