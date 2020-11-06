إطلاق بطولة «ألعاب التسامح الإلكترونية»

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش تم الإعلان عن إطلاق بطولة «ألعاب التسامح الإلكترونية، والتي ستقام ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري، وتشمل رياضة «الشطرنج الإلكترونية»، و«دوتا 2» و«eFootball PES 2021»و«هيرث ستون».

وتقدم المستشار سعيد علي الطاهر أمين عام جمعية الرياضات الإلكترونية بخالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وإلى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، رئيس مجلس إدارة الجمعية على الدعم اللامحدود.

وقال: «سعداء بالمشاركة في المهرجان الوطني للتسامح، ونأمل أن نساهم في نشر رسالة التعايش والتسامح لدى الجيل الجديد عبر البطولات الإلكترونية، كما نتطلع كجهة رسمية معتمدة من الدولة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا المجال لكي نضع استراتيجية شاملة تصب في مصلحة الجميع».