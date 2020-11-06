«الشارقة الرياضي» يناقش خطط استثمار المدام

الشارقة (الاتحاد)

استعرضت لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي بمجلس الشارقة الرياضي خطط ومبادرات نادي المدام الاستثمارية والتسويقية الحالية والمستقبلية خلال الاجتماع الذي عقد في مقر النادي بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالله سلطان الدح عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي، وسلطان محمد بن هويدان الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي المدام.

وأكد عيسى هلال أن ملف الاستثمار والتسويق من الجوانب المهمة التي تدعم مسيرة العمل في أي ناد، حيث يهتم المجلس بهذا الجانب وتفعليه بشكل إيجابي كبير في أندية الإمارة، وتعزيز تعاون الأندية مع فرق العمل، ودعم كل الجهود تصب في صالح فتح المزيد من قنوات الاستثمار التي تنعكس بالمقابل على مسيرة النادي، وتساهم في دفع التطوير المستمر الذي يترجم الإمكانيات المتاحة والدعم الكبير الذي تحظى به أندية الإمارة، متمنياً التوفيق لمجلس إدارة النادي في المرحلة القادمة.

واطلعت اللجنة على خطة النادي الاستثمارية، وعدد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية الذي يعتزم النادي تنفيذها، ومن ضمنها التعاقد على استثمار صالة اللياقة البدنية بجانب عدد من المشاريع الاستثمارية الأخرى، والاطلاع أيضاً على خطة المجلس في توفير استثمارات للنادي في الفترة المقبلة.

وبدوره، أشاد عبدالله الدح بمشاريع ومبادرات نادي المدام وخططه الاستثمارية خلال الفترة الحالية والمستقبلية نظراً لتميز موقع النادي، بالإضافة إلى التوجه العام لمنطقة المدام والمناطق المحيطة بها، وقال: نتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع إدارة النادي للخروج بأفضل النتائج، وأضاف: سنعمل كفريق واحد لخدمة استراتيجية الإمارة الباسمة بشكل عام واستراتيجيات وتطلعات المجلس بشكل خاص وخاصة في مجال الاستثمار والتسويق الرياضي من خلال مختلف المشاريع والمبادرات الاستثمارية الرياضية والشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات لتنويع مصادر الدخل.