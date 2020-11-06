إلغاء النسخة 27 من مهرجان أبوظبي للشطرنج

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

قرر مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية إلغاء النسخة 27 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج لهذا العام بسبب الإجراءات المتبعة في ظل تفشي فيروس كورونا، علي أن يعود المهرجان العام المقبل، وكانت اللجنة المنظمة قد قررت تأجيله في البداية ليقام في ديسمبر بدلاً من أغسطس، قبل أن يتم قرار الإلغاء بشكل نهائي، للمرة الأولى في تاريخ المهرجان الذي انطلق في نسخته الأولى عام 1990، وأصبح يشكل واحداً من الأحداث الدولية المهمة التي تنظمها وتستضيفها العاصمة أبوظبي، وتستقطب سنوياً عدداً كبيراً من نخبة نجوم اللعبة في العالم، بجانب دوره المهم في الترويج للسياحة في العاصمة والدولة.

واتخذ القرار في اجتماع مجلس إدارة النادي الذي عقد أمس الأول، برئاسة حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس الإدارة، وشهد إقرار تنظيم بطولة دولية بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للدولة، وتنظيم بطولة شفننجن للفريق الأول في النادي ضد فريق من اللاعبين الدوليين المقيمين، كما ناقش مجلس الإدارة عدداً من الأمور التي تضمن استمرار استراتيجية العمل التي تم تطبيقها بالنادي على الصعيدين الفني والإداري والتي تتواءم مع توجيهات مجلس أبوظبي الرياضي في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال فترة جائحة كورونا.

وكانت لعبة الشطرنج الأقل تأثراً بفترة حظر إقامة الأنشطة الرياضية لإمكانية القيام بالبطولات والتدريب عن بُعد ضمن مواقع جاهزة لهذا الأمر منذ فترة طويلة، واعتاد معظم لاعبي الشطرنج على استخدامها.

واطلع المجلس على الإنجازات التي حققها النادي خلال الموسم الرياضي 2019-2020 والتي وضعته في المقدمة وأبرزها حصول لاعب النادي عمران الحوسني على لقب أستاذ دولي وحصد لاعبي النادي معظم الألقاب الفردية في بطولة الإمارات بسبع ذهبيات من أصل 11 ميدالية وأربع فضيات، إضافة لذلك حصول لاعبي النادي على ثلاث ذهبيات وفضية في بطولة العرب الفردية للشطرنج.