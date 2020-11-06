«الإمارات للمحترفين» يفوز بالمرحلة 15 لطواف إسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

حقق البلجيكي ياسبر فليبسين دراج فريق الإمارات للمحترفين لقب المرحلة الخامسة عشرة من طواف إسبانيا متقدماً على الألماني باسكال اكريمان من فريق بورا الألماني، وشهد الطواف أطول مرحلة على مسافة 230.8 كيلومتر من موس إلى بويبلا دي سانابريا، وشق فريق الإمارات الإماراتي طريقه في الحدث منذ البداية، وتقدم روي كوستا مجموعة الدراجين.

وشهد السباق منافسة مثيرة في الأمتار الأخيرة من خط النهاية، حيث قدم فريق الإمارات مستوى متميزاً من خلال مجموعة اللاعبين الذين فتحوا الطريق أمام ياسبر لتحقيق الفوز الأول للفريق بالطواف.

وفوز البلجيكي فليبسين هو الأول لفريق الإمارات في الطواف بعدما حقق العديد من الإنجازات في عدد من الطوافات الكبرى في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وتمثل المرحلة السادسة عشرة من سالامانكا إلى سيوداد رودريجو 162 كم بداية جديدة لنجوم فريق الإمارات بحثاً عن فوز جديد.