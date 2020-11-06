طالبة علم الجريمة تتمسك بصدارة جولف دبي

دبي (الاتحاد)

نجحت السويدية كارولين هيدوال في التمسك بصدارة الترتيب في بطولة أوميجا دبي مونلايت كلاسيك للسيدات لليوم الثاني على التوالي، بعدما سجلت 70 ضربة، بواقع ضربتين تحت المعدل ليصبح مجموعها الكلي 9 ضربات تحت المعدل.

ونجحت السويدية في تجاوز الإنجليزية ميجان ماكلارين بفارق ضربة واحدة في جولة الصباح، لتختتم بكل انسيابية جولتها الثانية على التوالي الخالية من أي ضربات زائدة عن الحاجة،

وقالت هيدوال معلقة على أدائها: «أنا أعتمد أسلوباً محدداً في اللعب، حيث أصل إلى المناطق الخضراء بشكل متكرر وأسجل النقاط على بعد مترين من الحفرة، ولكن لم أوفق في إحراز الكثير من النقاط على مقربة من الحفرة». وأردفت قائلة: «أدرس علم الجريمة حالياً بهدف نيل درجة جامعية في هذا المجال، وأستمتع بدراستي التي تستأثر بتركيزي جنباً إلى جنب مع الجولف، ولو أن الأمر قد يكون مرهقاً أحياناً، لاسيما وأنني أدرس عبر الإنترنت».