بطولة جمال الخيول العربية: «الأريام الياسات» يتصدر فئة الأمهار

أبوظبي (الاتحاد)

يسدل الستار مساء اليوم على فعاليات بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، التي انطلقت الأربعاء الماضي بنادي أبوظبي للفروسية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية.

وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، وفقاً لقوانين المنظمة الأوروبية للمسابقات الجمال «الأيكاهو» بمشاركة 338 خيلاً تعود لنحو 156 مالكاً، فيما بلغت جوائز البطولة 4 ملايين درهم.

شهدت فعاليات اليوم الثاني للبطولة أمس الأول ثمانية أشواط قوية ومثيرة، افتتحت بتكملة أشوط فئة المهرات عمر 3 سنوات القسم «ب»، والتي تصدرها «ع ج بدور» لعدنان عبدالله شعبان الشحي، وحصدت 92.08 نقطة.

وأحرزت الفرس «روعة مغيدر» لراشد سيف الزعابي، المركز الأول في فئة الأفراس عمر 4 - 6 سنوات القسم «أ» ونالت 92.50 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» للفرس «سهيلة الياه» لمربط الياه، وحققت 92.00 نقطة، فيما حلقت «سندس البداير» مربط البداير بلقب القسم «ج»، وحصلت على 92.25 نقطة.

أما فئة الأفراس عمر 7 - 9 سنوات «أ»، فقد انتزعت صدارتها «دي ايناس» لمربط النور، محققة 92.00 نقطة، وتصدرت القسم «ب» الفرس «اس جي روضة» لمحمد هيثم بن فريش الكندي، وحصدت 92.67 نقطة، وانتزعت «خيرية بي جي اي» لمربط عجمان، لقب فئة الأفراس عمر 10 سنوات فما فوق، وحصلت على 91.75 نقطة.

واختتم المهر «الأريام الياسات» لإسطبلات الأريام، فعاليات اليوم الثاني بالفوز بلقب أول أشواط الذكور، بعد أن ظفر بفئة الأمهار عمر سنة القسم «ا»، وحقق 92.08 نقطة.