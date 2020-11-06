النسخة 44 من دوري السلة تنطلق الليلة

علي معالي (دبي)

تنطلق اليوم النسخة 44 من دوري رجال السلة بشكل جديد في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، حيث تجرى المسابقة بنظام المجموعتين وحسب التوزيع الجغرافي مراعاة للظروف الحالية للأندية الـ 10 المشاركة، حيث تضم المجموعة الأولى أندية دبي الشارقة، وهي: شباب الأهلي والنصر والوصل والشارقة والبطائح، ومجموعة ثانية تضم أندية أبوظبي وهي الظفرة وبني ياس والوحدة والجزيرة والعين.

ويبدأ اليوم الشارقة حامل اللقب، بعد غياب 16 عاماً رحلة الدفاع عن عرشه، حين يستضيف في السابعة مساء منافسه الوصل، في لقاء لحساب المجموعة الأولى، كما تشهد الجولة في التوقيت ذاته، لقاء شباب الأهلي وصيف دوري الموسم الماضي مع البطائح ثالث دوري موسم 2019-2020.

ويقضى نظام البطولة، بأن تقام بدورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات، روعي فيه التوزع الجغرافي للأندية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل اتحاد اللعبة بهدف تذليل كافة العقبات على الأندية التي تفرضها صعوبات السفر والتنقل جراء الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنطلق منافسات المجموعة الثانية 14 نوفمبر، ويقضي نظام البطولة بأن يتأهل في ختام الدور التمهيدي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكل مجموعة إلى ربع النهائي، فيما يخوض صاحبا المركزين الرابع والخامس في ختام التمهيدي دوراً إضافياً يتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لدور الثمانية.

واستعدت أندية الشارقة ودبي للانطلاقة بشكل جيد من خلال تدريبات قوية وترتيب أوراقها بشكل مناسب مع نهاية الموسم السابق الذي اسدل الستار عليه منذ فترة قصيرة وهو ما سيجعل بداية الموسم أكثر سخونة في ظل رغبة الأندية الـ 5 المشاركة في تقديم موسم مختلف عن الماضي الذي عانى فيه الجميع بسبب توقف المسابقة ثم عودتها والظروف الصحية العالمية التي رافقتها، وأصر اتحاد اللعبة على إنهاء الموسم ليتوج الشارقة في النهاية باللقب.