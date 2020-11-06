«ريتش اند فيمص» بطل كالعادة

دبي (الاتحاد)

فرض «ريتش اند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أسلوبه حين تصدر من البداية إلى النهاية في سباق الإمارات سكاي واردز، الذي أقيم أمس الأول في السباق الافتتاحي لمضمار ميدان.

ونجح «ريتش اند فيمص» أو «الغني والمشهور» بإشراف سالم بن غدير، وقيادة رويستون فرنش، في العودة لسكة الانتصارات، وجاء تفوقه بفارق 1,25 طول عن «رويال ساندس» بقيادة ادري دو فريز، وهذا فوزه الرابع في تاريخه.

وقد سجل الجواد البالغ من العمر 6 سنوات والمنحدر من نسل «بيرنارديني» زمناً وقدره 1:12:04 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «دينجروس ثوت» بقيادة سام هتشكوت.

وتفوقت المهرة «ليدي سناز» لمايكل هيلاري بورك وايكل جيمس بورك، بإشراف ساتيش سيمار، وقيادة ريتشارد مولن على الذكور في الشوط الأول لمسافة 1900 متر، بصورة لافتة بلغت 3,25 طول عن «ليتشن» بقيادة تاج اوشي.

وقطعت المهرة المنحدرة من نسل «كيرلين» المسافة في زمن وقدره 2:00:23 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «فالكون كلاوس»، بقيادة دين اونيل.

ومنح «كينفر ايدج» لإسطبلات الراشد الثنائية للمدرب ساتيش سيمار والفارس ريتشارد مولن، حين بذل جهداً سخياً في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر تكافؤ، ليتفوق بفارق 2,25 طول عن «جولدن جول» بقيادة سام هتشكوت.

وسجل البطل فوزه الثاني من إجمالي 6 مشاركات، قاطعاً مسافة السباق في زمن وقدره 1:24:45 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «تفاخر» بقيادة ساندرو بايفا.

وتميز الشوط الثاني على مسافة 1200 متر، بالإثارة والتشويق، حيث كان سجالاً بين نجوم سن السنتين، وانتهى في المراحل النهائية بتفوق «زو ستورم» للبشير سالم الحراري، بإشراف علي راشد الرايحي وقيادة كونور بيسلي.

وجاء تفوق ابن «ديو ديلجانز» بعد تنافس حبس الأنفاس، بفارق رأس عن «رير نينجا»، بقيادة رويستن فرنش، ومسجلاً 1:13:50 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «جراند دبي» بقيادة ساندرو بايفا. واستغلت المهرة «ريو انجي» لحامد رادان بإشراف دوج واتسون وقيادة سام هتشكوت، تعافيها من المرض، لتنطلق إلى الصدارة من البداية إلى النهاية لتظفر بالشوط الرابع والرئيس لمسافة 1400 متر.

وكانت المهرة قد خضعت إلى عملية جراحية لمشكلة في التنفس، وحضرت اليوم بمستوي مختلف، لتهزم الذكور، وبفارق بلغ 8,75 طول عن الثاني «كوماندنج» بقيادة تاج اوشي، فيما جاء ثالثاً «المداير» بقيادة كونور بيسلي، ومسجلة 1:23:41 دقيقة.

وحلق الجواد «فرناس» لأحمد بن غليطة المهيري، بقيادة زافير زياني، بلقب ختام الأمسية على لقب طيران الإمارات دوت كوم، لمسافة 2000 متر، مانحاً الثنائية للمدرب القدير سالم بن غدير، متفوقاً بفارق عن «بيج كيتين» بقيادة ادري دو فريز.

وسجل البطل 2:04:37 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «مدلل» بقيادة فرناندو جارا.