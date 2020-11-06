تحدي الثلج.. 4 درجات تحت الصفر

دبي (الاتحاد)

شهدت النسخة الحادية عشرة من بطولة تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج» التي نظمها مجلس دبي الرياضي، وشركة «ماجد الفطيم» الرائدة نجاحًا كبيرًا وسط تفاعل المشاركين وحماسهم مع مسارات التحدي في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر.

وفاز المغربي محمد ميرة بالمركز الأول في فئة النخبة، تلاه الإماراتي أحمد حجو في المركز الثاني، وحل البريطاني جورج كرو ثالثاً، وفي المركز الرابع جاء المغربي عثمان صافي، وفي المركز الخامس حل الإماراتي بطي النعيمي.

وفي فئة النخبة للسيدات، فازت البريطانية جيسيكا تول بالمركز الأول، تلتها البيلاروسية أولغا نوموفا في المركز الثاني، وحلت الأوكرانية تيتيانا مالتسيفا وفي المركز الرابع جاءت الإماراتية مريم الشامسي وفي المركز الخامس الإماراتية موزة الغفلي.

وفي فئة الهواة «جست فور فن» للرجال فاز المغربي زهير ميراوي بالمركز الأول، تلاه في الإماراتي أبو بكر الحوقاني، وفي فئة الهواة للسيدات فازت الإماراتية عفراء النعيمي بالمركز الأول، تلتها الروسية أولجا زولوتوفا في المركز الثاني.

وواجه المتسابقون خلال التحدي العديد من الحواجز المتنوعة التي وصلت إلى 23 عائقاً شكلت قمة التشويق والتحدي في هذا الحدث السنوي الذي يستقطب مشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار ما بين 15- 60 عاماً.

وتم تصميم الحواجز بما جعل المشاركين في التحدي إطلاق طاقاتهم وإبراز مهاراتهم للتعامل مع كل حاجز منها، وبما يضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق.