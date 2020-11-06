هدير الفورمولا-1 يرتفع في جدة نوفمبر 2021

جدة (وام)

تستضيف المملكة العربية السعودية - بالتعاون بين وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية - سباق «فورمولا 1 السعودية» للسيارات بمدينة جدة في نوفمبر 2021 في إطار شراكة تمتد 15 سنة مع الفورمولا 1. أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأول في جدة بحضور سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وسمو الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل «نفخر بإعلان استضافة المملكة للسباق العالمي للسيارات«فورمولا -1 السعودية»، وذلك تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، مما يؤكد حرص المملكة على زيادة الاهتمام بالرياضات المختلفة وتنوعها، بما يتناسب مع جميع الفئات والأعمار لكل المواطنين والمقيمين وكذلك السياح، تحفيزاً للمستثمرين للدخول بقوة في قطاع الرياضة الذي يشهد نمواً كبيراً عاماً بعد عام».