العين والظفرة.. «الشك واليقين»

مراد المصري (دبي)

يلتقي العين والظفرة في مباراة تحمل في طياتها، حالة قطع الشك باليقين، ما بين سعي «الزعيم» لتعويض انطلاقته المتعثرة هذا الموسم، والتأكيد على أنه قادر على العودة بقوة، أو الاستمرار في مسلسل «نزف النقاط»، وعلى الجانب الآخر يتطلع «الفارس» إلى الخروج من «دائرة الشك» التي فرضتها الخسارة القاسية بخماسية أمام الشارقة، في الجولة الماضية، والعودة مجدداً إلى «درب» النتائج الإيجابية، بعد انطلاقة متميزة هذا الموسم.

ويرفع «البنفسج» شعار الفوز فقط، خاصة أن الفريق ما زال يبحث عن هويته، والاستقرار على التشكيلة المناسبة لاستخراج قدرات لاعبيه، في ضوء التغييرات المستمرة التي تشهدها «التوليفة» الأساسية، في جميع المباريات، منذ بداية الموسم، وسط محاولة لتعزيز فاعلية الهجوم، وتحديداً لابا الذي يسعى لكسر صيامه عن التسجيل، إلا أنه يحتاج إلى دعم من الوسط، وتحديداً الثنائي الأجنبي، إسلام خان، وويلسون إدواردو، بمعاونة من بندر الأحبابي وإيريك على الجانبين.

ويعتبر الظفرة أحد أفضل فرق الدوري إلى الآن، باستثناء خسارته أمام الشارقة في الجولة الرابعة، فإنه قدم أداءً متميزاً بقيادة نجومه، وتحديداً الأردني ياسين البخيت الذي يتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 4 ‬أهداف، ‬إلى ‬جانب ‬مجهود ‬بقية اللاعبين، ‬حيث ‬ظهرت ‬قوة ‬الفريق ‬باللعب من خلال كتلة ‬متكاملة، ‬وتأدية ‬أدوار ‬محددة ‬لكل ‬لاعب، ‬بما ‬أسهم ‬في ‬قوة ‬وانسجام ‬المجموعة ‬بأكملها.

يذكر أن الفريقين التقيا 7 ‬مرات، ‬على ‬استاد ‬هزاع ‬بن ‬زايد ‬في دوري الخليج العربي، ‬ورجحت كفة العين ‬5 ‬مرات، ‬مقابل ‬فوز ‬«يتيم» ‬للظفرة، ‬والتعادل في مباراة، ‬وسط ‬شهية ‬كبيرة ‬من «‬الزعيم» ‬الذي ‬سجل ‬20 هدفاً، ‬مقابل ‬8 ‬أهداف لـ «الفارس».