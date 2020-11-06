عجمان وبني ياس.. «الحسابات المعقدة»

رضا سليم (دبي)

صراع البحث عن الفوز يشعل مباراة عجمان وبني ياس، رغم اختلاف الطموحات والإمكانات والمراكز، إلا أن «النقاط الكاملة» مطلب الفريقين بالدرجة نفسها من الرغبة والحماس، خاصة أصحاب الأرض الذين وصلوا إلى الجولة الخامسة بتعادل «يتيم»، والخسارة 3 مرات، متساوياً مع الفجيرة وحتا، ولكن «الابتسامة الواحدة» كفيلة بأن تقفز به إلى مكانة أفضل، وبالتالي وضعه على طريق البداية الصحيحة، قبل التوقف الأول للدوري، حتى يعيد المدرب أيمن الرمادي حساباته، من دون ضغوط، على عكس لو خسر «البرتقالي» المباراة الرابعة، لأن القادم أصعب، خاصة أن «البركان» يواجه الوحدة وشباب الأهلي والوصل والعين، وإذا لم يحصل على «قفزة كبيرة»، بالفوز الأول، فإنه يعاني في الجولات المقبلة.

وفي المقابل، فإن الخسارة الأولى لـ «السماوي» في الجولة الماضية أمام الجزيرة، لها وقع كبير على الفريق الذي تربع على «القمة المشتركة» قبل أن يتركها للشارقة، بل يتراجع إلى المركز الثالث، بعد النصر «الوصيف»، كما أن هناك عدداً من الفرق تطارد بني ياس في اتجاه القمة، وهي شباب الأهلي والجزيرة بفارق نقطة عن «السماوي»، ثم الوحدة والظفرة «7 نقاط»، وبالتالي فإن خسارة الفريق ربما تدفع به إلى منتصف الجدول، في فوز «المطاردين الأربعة»، وهو ما يعني أن شعار لقاء اليوم هو الفوز أو دخول لعبة الحسابات المعقدة.

واتسمت مواجهات الفريقين في المواسم الأخيرة بـ «السجال»، حيث تفوق بني ياس في آخر مباراة على الملعب نفسه بنتيجة 4-1، وذهاب الموسم الماضي، تعادل الفريقان 2-2 في ضيافة «السماوي»، وفي الموسم قبل الماضي، تبادل الفريقان التفوق، عجمان 2-1 ذهاباً 2-1، وبني ياس 3-1 إياباً، وحضر التعادل الوحيد «1-1» موسم 2017-2018.