دوري الخليج العربي: 4 مباريات في ختام «الخامسة» غداً

منير رحومة (دبي)

تختتم الجولة الخامسة، لدوري الخليج العربي، بإقامة أربع مباريات مثيرة غداً، يسعى خلالها كل فريق لحصد نتيجة إيجابية، قبل توقف البطولة 12 يوماً، لفسح المجال أمام المنتخب الأول لخوض وديتين.

ويتقدم «ديربي» اتحاد كلباء والفجيرة المواجهات، خاصة أنه يأتي في مرحلة صعبة للفريقين، ويسعى كل منهما إلى الظفر بالنقاط الثلاث لتوفيق أوضاعه، والابتعاد مبكراً عن مناطق الخطر في جدول الترتيب.

وبعد خسارتين متتاليتين يسعى فريق «النمور» للعودة إلى سكة الانتصارات، بفوز معنوي مهم في «الديربي»، يحفز اللاعبين لتقديم الأفضل.

أما «الذئاب» الذي انتزع أول نقطة له في الموسم أمام العين، في الجولة الماضية، يطمح بدوره إلى ترجمة الأداء القوي إلى نتائج إيجابية، حتى يحتل الفريق المكانة التي تليق به.

والمواجهة القوية في مباريات الغد أيضاً، تجمع بين الوحدة والوصل، على ستاد آل نهيان في أبوظبي، وهي قمة بين فريقين يرغبان في استثمار صحوتهما، في الجولة الماضية، ومواصلة الانطلاقة الإيجابية، أملاً في اللحاق بـ «ركب المقدمة»، والبقاء ضمن دائرة المرشحين للمنافسة على اللقب.

ويعول «العنابي» صاحب المركز السادس على ارتفاع معنويات لاعبيه، بالفوز خارج ملعبهم، من أجل انتزاع ثلاث نقاط على درجة كبيرة من الأهمية، تقربه من المراكز المتقدمة، أما «الفهود» المنتشي بفوز على اتحاد كلباء، صحح به صورته بعد «الديربي»، وأعاد الثقة إلى نفوس اللاعبين، هدفه تقديم عروض أفضل تحت قيادة المدرب المواطن سالم ربيع، ويعتبر «الإمبراطور» أن «العلامة الكاملة» اليوم مطلب قوي، لإثبات حقيقة إمكانات الفريق، وقدرته على المنافسة بجدية.

وفي مباريات الغد أيضاً، سيكون «نسور» خورفكان الذي يحتل المركز الأخير بـ «صفر» من النقاط، أمام اختبار صعب عندما يستقبل شباب الأهلي، الذي استعاد توازنه بثلاثية أمام حتا في الجولة الماضية، كما يلتقي حتا الذي يعاني من البداية السلبية هذا الموسم وحصد نقطة «يتيمة» حتى الآن، النصر المنتشي بالسلسلة الإيجابية، وصل بها إلى مركز الوصيف، ليقتحم دائرة المنافسين بجدية على الصدارة، خاصة أنه يملك المؤهلات التي تساعده على المزاحمة على المركز الأول.

رازوفيتش: «كتاب مفتوح»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

توقع فوك رازوفيتس مدرب الوحدة، مواجهة مختلفة مع الوصل، بعكس مباراة الفريقين في ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي، والتي خسرها «العنابي»، وقال: نعرف الوصل ويعرفنا جيداً، نتوقع مباراة صعبة، الفريقان في وضع أفضل مقارنة بلقائهما السابق، ونلعب على ملعبنا، ويهمنا أن نفوز بالنقاط الثلاث.

وأضاف: نسعى لأن تكون المباراة امتداداً للأداء الجيد الذي قدمناه في الشوط الثاني أمام خورفكان، وحضرنا أنفسنا بقوة، وأنتظر مستوى متميزاً من فريقي، والبطولة قوية، ونركز دائماً على المباراة التي أمامنا، ولا توجد لدينا غيابات جديدة، حيث يستمر فقط غياب لوفانور وبيدرو للإصابة.

سالم ربيع: الضغط على الجميع

دبي (الاتحاد)

شدد سالم ربيع مدرب الوصل، على أن جميع أوراق الفرق أصبحت مكشوفة، بعد خوض أربع مباريات في دوري الخليج العربي، وبالتالي فإن الأهم أن يركز كل نادٍ على نفسه وتحسين مستواه، من أجل بلوغ النتائج المأمولة.

وقال: بالنسبة للدفاع، فهو منظومة، وأحياناً تحدث أخطاء فردية غير مقصودة، وجميع الفرق بنسبة لا تقل عن 90% تعتمد في هجومها على لاعبين أجانب، وبالتالي يجب رفع درجة التركيز دائماً.

ويرى سالم ربيع أن ضغط المباريات على الجميع، وقال: «الروزنامة» موجودة منذ بداية الموسم، والكل كان يعرف إنه سيخوض هاتين الجولتين في فارق زمني قصير، لذلك يجب مواصلة العمل والتحضير، من دون التفكير في أي مبررات جانبية مثل ضيق الوقت، أو الغيابات بين اللاعبين.

كونتيس: التركيز لتجنب الأخطاء

حتا (الاتحاد)

طالب اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، فريقه بالتركيز على مدار شوطي اللقاء، من أجل تجنب الأخطاء التي وقع فيها، خلال الجولات الماضية، وقال: لدي لاعبون جيدون ويملكون الجودة اللازمة لحصد نتائج إيجابية، لكن يجب علينا علاج مشكلة فقدان التركيز الذي يكلفنا نتائج سلبية وضياع النقاط.

وأشار إلى أن معرفته بلاعبي النصر بحكم عمله سابقاً مع «العميد»، لن يمثل فارقاً، وقال: أنا أعرف 95% من لاعبي الكرة الإماراتية، بحكم عملي هنا 6 سنوات، ولكن الحسم يجب أن يكون في الملعب، من خلال الأداء والجهد فقط، وبالنسبة لنا سنواجه فريقاً قوياً، خصوصاً من خلال لاعبيه الأجانب في الهجوم الذين يصنعون الفارق.

كرونسلاف: ضجة لا داعي لها

معتصم عبدالله (دبي)

أكد الكرواتي كرونسلاف مدرب النصر أنه يرغب في إنهاء الجدل بشأن ما أثير حول تصريحاته التي أعقبت مباراة عجمان، وقال: لم أذكر كلمة واحدة تشير إلى عجمان بالذات، واحترم الفريق إلى أقصى حد، وأعرف أن لديه تاريخاً كبيراً، واحترم النادي ومشجعيه، وهو يملك لاعبين أصحاب مستوى جيد جداً.

وأضاف: رغبت في التطرق إلى بعض المشاكل، ومستقبلاً لن أتحدث في هذا الشأن مجدداً، والبعض يرغب في إثارة ضجة ليست لها داعي، ولست من نوعية المدربين الذين يرغبون في ذلك.

وعن لقاء حتا: قال: المنافس قوي لا يستحق الترتيب الحالي، ويقوده مدرب يطمح للعب كرة حديثة.

وأبدى المدرب عن سعادته بانضمام محمود خميس والفردان إلى المنتخب بجانب تيجالي.

زاناردي: استراتيجية جديدة

فيصل النقبي (خورفكان)

كشف البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، أنه سيتبع استراتيجية جديدة في لقاء شباب الأهلي، وقال إن اللاعبين سيظهرون بصورة مختلفة تماماً عن المباريات السابقة. وأضاف أن الفريق لم يستطع الإعداد للقاء جيداً، بسبب ضيق الوقت، لكنه واثق من ردة فعل «النسور»، كذلك تلقى الفريق مساندة دائمة من مجلس الإدارة الذي جدد الثقة في اللاعبين.

وأشار زاناردي إلى فريقه يعرف قوة شباب الأهلي، وأنه جيد ومنافس على اللقب، ولكن لا بديل أمام خورفكان إلا الفوز، وتحقيق نتيجة إيجابية، والجميع متفائل في النادي، من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة، والابتعاد عن المركز الأخير.

وحول الإصابات، قال زاناردي إن الجميع يحاول بذل أقصى الجهد، رغم عدم الجاهزية البدنية، لبعض اللاعبين، وسنكون جاهزين تماماً للمباراة.

زاراجوسا: أجواء إيجابية

دبي (الاتحاد)

أكد الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب شباب الأهلي، أن الفوز في الجولة الماضية، يوفر الأجواء الإيجابية أمام فريقه للتجهيز لمواجهة خورفكان غداً، مبدياً احترامه الكبير للمنافس، بعد أن قدم مستوى متميزاً منذ انطلاقة الموسم الحالي، ونجح في الفوز على العين في كأس الخليج العربي، كما أظهر مستوى طيباً في مواجهة الوحدة، خلال الجولة الماضية للدوري.

وعن ضغط «روزنامة» الدوري، قال: فريقنا لن يتأثر بالجدول المضغوط، حيث شارك في دوري أبطال آسيا، وكان يؤدي مباراة كل 3 أو 4 أيام وظهر بمستوى جيد.

وأشار إلى أن «الفرسان» يستفيد كثيراً من فترة توقف الدوري، لعلاج وتأهيل المصابين، بهدف الاستفادة منهم في بقية المشوار، وشدد على أن التوقف لن يكون كاملاً، لخوض مباراة في كأس الخليج العربي.

داسيلفا: الخيار الوحيد

فيصل النقبي (كلباء)

شدد الأوروجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، على تمسك فريقه بالفوز على الفجيرة في «الديربي» لأنه الخيار الوحيد للفريق، بعد الخسارة أمام الوصل.

وأشار إلى اكتمال الصفوف، ودخول المباراة من دون إصابات، مؤكداً أن الفترة بين المباراتين، غير كافية لإعداد الفريق جيداً، وقال: لأنه «الديربي» المتكافئ والصعب، والمباراة المهمة للفريقين، فإننا نبذل قصارى جهدنا من أجل «النقاط الكاملة».

وتطرق داسيلفا إلى إهدار الفرص، وقال إنه درس مع اللاعبين، كل ما يتعلق بذلك، وعلى ثقة تامة بالمهاجمين مالابا وجونيور، وقدراتهما الكبيرة، رغم عدد الفرص الضائعة في اللقاء السابق.

وأشار إلى أن التوقع صعب في «الديربي»، ويأمل الخروج بالنقاط الثلاث التي الفريق إلى مكانه الصحيح.

جوران: الجاهزية بـ «أكمل وجه»

الفجيرة (الاتحاد)

اعترف الصربي جوران مدرب الفجيرة، بصعوبة «الديربي» مع اتحاد كلباء غداً، ووصف اللقاء بالمهم، في ظل النتائج السلبية للفريق، في الجولات الأربع الماضية.

وكشف جوران عن صعوبات في تجهيز الفريق، بسبب ضغط المباريات، حيث قال إن اللاعبين لم يخضعوا للراحة، لظروف الجولات المتتالية، لكنه قام بتجهيز اللاعبين على أكمل وجه، من أجل هذا اللقاء.

وأشار إلى جاهزية الجميع، ومن ضمنهم السويدي صاموئيل التي تجري محاولات لحاقه باللقاء، وكذلك بقية العناصر، ويتمنى الشفاء لبلال يوسف الذي يغيب لفترة. وقال جوران إن النقاط الثلاث هي الأهم في لقاءات الفرق القريبة من بعضها في المستوى والترتيب، وشرح أخطاء الفريق في المباريات السابقة، وإنه لا بديل عن الفوز مهما كانت الظروف، لأن الفجيرة لم يستفد من نتائج المباريات السابقة.