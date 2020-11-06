خميس والفردان يعودان إلى قائمة «الأبيض»

دبي (الاتحاد)

أعلن الكولومبي خورخي لويس بينتو، مدرب المنتخب، قائمة «الأبيض» للمعسكر الداخلي الذي يقام في دبي من 9 إلى 16 نوفمبر الجاري، ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات «مونديال 2022»، ونهائيات كأس آسيا 2023، حيث تعود التصفيات في العام المقبل.

وضمت القائمة 27 لاعباً هم: خالد عيسى، وعلي خصيف، وعادل الحوسني، ومحمود خميس، ويوسف جابر، وخليفة الحمادي، وسالم راشد، وشاهين عبدالرحمن، وفارس جمعة، ومحمد شاكر، ومحمد برغش، وعبدالعزيز هيكل، وأحمد برمان، وخميس إسماعيل، وخالد باوزير، وماجد سرور، وعبدالله رمضان، ومحمد العطاس، وفابيو دي ليما، وبندر الأحبابي، وخلفان مبارك، وحبيب الفردان، وخليل إبراهيم، وعلي مبخوت، وعلي صالح، وكايو كانيدو، وسبيستيان تيجالي.

ويبدأ منتخبنا تجمعه في دبي يوم الاثنين المقبل، على أن يؤدي تدريباته اليومية في ملعب حميد الطاير بنادي النصر.

ويخوض «الأبيض» مباراتين دوليتين وديتين، خلال فترة المعسكر، الأولى أمام طاجيكستان يوم 12 نوفمبر، فيما يواجه منتخب البحرين في المباراة الثانية يوم 16 نوفمبر، وذلك ضمن «أيام الفيفا».

وحرص أعضاء الجهاز الفني لمنتخبنا، بقيادة بينتو على حضور ومتابعة مباريات دوري الخليج العربي، لرصد أداء اللاعبين المنضمين إلى القائمة، والوقوف على حالتهم وجاهزيتهم البدنية والفنية، إلى جانب متابعة الحالة للصحية لعدد من اللاعبين الذين غابوا عن صفوف «الأبيض» خلال المعسكر الماضي لظروف الإصابة.

وكان «الأبيض» خاض خلال معسكر أكتوبر مباراة دولية ودية أمام أوزبكستان، انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، في تجربة تُعد الأولى لمنتخبنا في مرحلة بينتو.

ويعتبر معسكر نوفمبر الجاري، هو التجمع الدولي الثاني في «أيام الفيفا» لمنتخبنا تحت قيادة بينتو، والثالث منذ توليه المسؤولية في أغسطس الماضي.

ويعول الجهاز الفني للمنتخب على دوري الخليج العربي، ليكون «المحك» الأهم لتطوير مستويات اللاعبين، للوصول إلى «الفورمة» المطلوبة، قبل الدخول في التجمعات المرتقبة، على أن يستغل المدرب تجمع نوفمبر، في تعزيز حالة الانسجام والتفاهم بين عناصر المنتخب، خاصة بعد دخول عدد من الأسماء للمرة الأولى مع بينتو، وأبرزها محمود خميس مدافع النصر، الغائب عن القائمة منذ كأس آسيا 2019، وحبيب الفردان لاعب النصر بعد غياب أيضاً، وعلي صالح لاعب الوصل، بعد الشفاء من الإصابة التي أبعدته عن معسكر أكتوبر الماضي، وكذلك علي خصيف حارس الجزيرة العائد من الإصابة.