الدوخي: ويلتون نموذج للمهاجم «القناص»

علي معالي (الشارقة)

اختارت جماهير الشارقة المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز أفضل لاعب في مباراة الظفرة، ليس لإحرازه 3 أهداف، بل للدور الكبير الذي يقدمه في قيادة الخط الأمامي ببراعة، وحالة التألق التي يعيشها، بدليل تسجيله 6 أهداف في أول 4 جولات، جعلت الجماهير تتذكر ما قام به اللاعب موسم 2018 - 2019، عندما سجل في أول 4 جولات العدد نفسه من الأهداف، وحالة الارتياح النفسي التي يعيشها ويلتون في «بيت الملك»، تجعله يقدم أفضل ما لديه، ويكفي أنه الوحيد الذي يحصل على راحة 48 ساعة عقب كل مباراة، وهو نظام كان يتبعه معه المدرب عبد العزيز العنبري منذ موسمين، عندما كانت سنه 32 عاماً.

وأكد جاسم الدوخي عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل ويلتون يؤدي بهذا المستوى الرائع، وأن يهز شباك المنافسين بمنتهى القوة، مثلما حدث في مباراة الظفرة الأخيرة.

وقال: هناك التزام كبير من اللاعب في التدريبات، وهو ما جعل عامل السن بالنسبة له غير مؤثر، أضف إلى ذلك الروح العالية والود الذي أراه بين العنبري واللاعبين، خاصة الأجانب، وهو ما جعلهم جميعاً يشعرون بالمسؤولية في الملعب وخارجه، والطريقة الاحترافية للعنبري تجعل كل اللاعبين يقدمون أقصى ما لديهم.

وأضاف: معجب بما يقدمه ويلتون وانضباطه الكبير، واللاعب يعرف كيف يتحرك في المنطقة، ومتى ينطلق من الخلف ورؤيته الثاقبة في التمرير إلى زملائه والتميز في المراوغة، ومعه مجموعة متفاهمة، منهم إيجور وكايو وبيريرا، وكذلك التمريرات الرائعة التي صنعها له خالد الظنحاني في المباراة الأخيرة، وهو بالفعل قناص متميز في الهجوم.

وقال: ويلتون يعيش احترافية كاملة، لذلك نرى منه العطاء الكبير، وهو مثال ونموذج جيد للاعبين المهاجمين، ونسبة التهديف العالية له مع «الملك» خير دليل على انسجامه، حيث وجدناه في الموسم الماضي بعيداً عن الشارقة يسجل 9 أهداف في موسم كامل.

وأشاد الدوخي بما يقدمه العنبري، وقال: من المهم أن تكون العلاقة بين المدرب واللاعبين جيدة، وهو ما يفعله المدرب المتفهم تماماً لطبيعة كل لاعب، والاختيارات أيضاً في تشكيلة المباريات وتوظيف اللاعبين في الأماكن المناسبة، كلها أشياء جعلت الفريق يظهر بمستوى رائع حتى الآن.