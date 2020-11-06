«الصقور» إلى دور الـ 16 للكأس

فيصل النقبي (الفجيرة)

صعد فريق الإمارات للقاء اتحاد كلباء في دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة، بعد فوزه المثير على مضيفه البطائح 4-3، مساء أمس، ضمن الجولة الخامسة، لمنافسات المجموعة الأولى بالتصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وانتزع «الصقور» النقاط الثلاث وبطاقة التأهل في ظل ظروف صعبة، نتيجة النقص العددي، لطرد الثنائي خالد خميس ويوسف محمد في الدقيقتين 60 و63، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما يتجمد رصيد البطائح عند 8 نقاط، علماً بأن «الصقور» دخل المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل، بسبب أفضلية الأهداف.

وأحرز «الرباعية» دييجو سيلفا في الدقيقتين 10 و43، وتومي توبار في الدقيقتين 57 و69، بينما سجل أهداف البطائح ويندرسون ميوراور في الدقيقة 16، وياسر عبدالله في الدقيقة 28، وعادل أحمد في الدقيقة 82.

وتغلب التعاون على دبا الحصن 3-1، ليحقق أول فوز له في المسابقة، وأحرز الأهداف فيليب فيدلس «هاتريك» في الدقائق 19,46 و69، بينما سجل للحصن حمدان المنصوري في الدقيقة 10، ليرفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط، ويتجمد رصيد الحصن عند 3 نقاط.

وفاز الحمرية على العربي 4-2، حيث تألق مهاجمه فانيجا لما، بتسجيله الأهداف الأربعة في الدقائق 53 و66 و72 و84، بينما أحرز للعربي فارس الجابري وعبدالله الكعبي في الدقيقتين 24 و31، ليرفع الحمرية رصيده إلى 8 نقاط، ويبقى العربي بـ 5 نقاط.

.. و«سباق ثلاثي» لخطف «البطاقة الثانية»

تستكمل اليوم مباريات الجولة الخامسة من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة، بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الثانية، يلتقي العروبة مع مصفوت، ومسافي مع دبا الفجيرة.

ويتطلع العروبة إلى لاستفادة من فرصتي الفوز أو التعادل، وأفضلية المواجهات المباشرة على «النواخذة»، لإعلان تأهله إلى الدور المقبل، لأنه جمع 7 نقاط، بعد مستوى متطور، وذلك في اختبار صعب أمام مصفوت الذي أظهر شخصية قوية في المسابقة، بالانسجام اللافت بين اللاعبين، الأمر الذي مهد الطريق لحصد 5 نقاط، ويحتاج إلى الفوز على العروبة، وخسارة أو تعادل دبا الفجيرة مع مسافي، في المواجهة الثانية، بينما يتم حسم التأهل في حال فوز مصفوت ودبا الفجيرة بفارق الأهداف، بسبب تساويهما في النقاط.

وبدوره يبحث دبا الفجيرة عن التأهل أمام مسافي، مع ضرورة الفوز أولاً، وبعدد وافر من الأهداف، وانتظار نتيجة العروبة ومصفوت، حيث يتساوى مع مصفوت برصيد 5 نقاط، وبأفضلية هدف، بينما يتطلع مسافي لتحسين صورته، قبل بداية الدوري الأسبوع المقبل، بعد خسارتين وتعادل في المسابقة، رغم أن الفريق يؤدي جيداً، من دون أن ينجح في ترجمة ذلك إلى نتائج إيجابية.