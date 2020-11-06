دورتموند والبايرن.. «كلاسيكو الرعب»!

برلين (أ ف ب)

تتجدد اليوم المواجهة المباشرة بين القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمهاجم النرويجي الفتاك الشاب إرلينج هالاند، عندما يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة مع مضيفه بوروسيا دورتموند في «كلاسيكو» المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

يدخل الفريقان إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك الذي سيفتقد مرة أخرى لصخب المشجعين لا سيما في «الحائط الأصفر» بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي رصيد كل منهما 15 نقطة، إلا أن البايرن يتصدر بفارق الأهداف عن غريمه.

فاز البايرن بطل أوروبا باللقاءات الثلاثة الأخيرة التي جمعت الفريقين، إلا أن دورتموند خرج فائزاً في اثنتين من المباريات الثلاث الأخيرة على أرضه ضد العملاق البافاري.

يتصدر الدولي البولندي «32 عاماً» ترتيب الهدافين في «البوندسليجا» هذا الموسم مع 10 أهداف من خمس مباريات خاضها في حين سجل هالاند «20 عاماً» نصف هذا العدد مع 5 أهداف في عدد المباريات ذاته.

إذ أراح كل من المدربين هانزي فليك والسويسري لوسيان فافر ليفاندوفسكي وهالاند في المرحلة السابقة الأسبوع الماضي، واستعد كل منهما للمواجهة المرعبة والمرتقبة بثنائية في فوز فريقيهما في دوري الأبطال منتصف الأسبوع.

سجل ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا للعام 2020 ضربة جزاء ورأسية رائعة في فوزه البايرن 6-2 على سالزبورج النمساوي فريق هالاند السابق.

فيما سجل الدولي النرويجي هدفين في فوز دورتموند بثلاثية على كلوب بروج البلجيكي ليصبح أول لاعب يسجل 14 هدفًا في مبارياته الـ11 الأولى في دوري الأبطال «مع سالزبورج ودورتموند الذي انتقل إليه في يناير من هذا العام».

يبدو ليفاندوفسكي على الطريق الصحيح لإنهاء 2020 - 2021 في صدارة ترتيب الهدافين في «البوندسليجا» للموسم الرابع تواليًا، إذ يسجل هدفاً كل 37 دقيقة بمعدل هدفين في المباراة الواحدة، وهو بلغ عتبة العشرة أهداف للموسم العاشر تواليًا وأصبح أول لاعب في التاريخ يحقق ذلك بعد خمس مراحل هذا الموسم. أما هالاند فيسجل هدفاً كل 77 دقيقة.

ويسعى ليفاندوفسكي للوصول إلى عتبة الـ30 هدفاً، كما فعل في ثلاثة مواسم من أصل ستة مع «البافاري».

وهو كان حقق الموسم الماضي أفضل سجل تهديفي له في موسم واحد في الدوري مع 34 هدفاً، وسيسعى رغم صعوبة المهمة لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد المسجل باسم الأسطورة جيرد مولر، الذي سجل 40 هدفاً في موسم 1971/‏‏1972.

وبعيداً عن المستطيل الأخضر، تبرز مؤخراً مشاكل في البايرن تتعلق بمسألة تجديد عقد قلب دفاعه النمساوي دافيد ألابا الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وقال المدافع إنه «متألم ومحبط»، بعد أن سحب البايرن عرضه الذي كان سيتقاضى بموجبه 20 مليون يورو «23,6 مليون دولار» في الموسم وفق ما أشارت إليه التقارير الصحافية.

وقال فليك إنه يريد هدوءاً في الفريق قبل المواجهة أمام دورتموند، إلا أن السؤال يبقى عمّا إذا كان دورتموند قادراً على إيقاف البايرن الذي سجل 44 هدفاً في 12 مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.

ويتسلح دورتموند بدفاعه القوي الذي استقبل هدفين فقط في الدوري هذا الموسم، وبعد أن عاد إلى اللعب بخط خلفي من أربعة مدافعين بدلاً من ثلاثة، لم تستقبل شباك الفريق أي هدف في المباريات الأربع الأخيرة.

إلا أن الامتحان أمام البايرن سيكون حتماً أصعب من الذي واجهه ضد شالكه وبيليفيلد في الدوري وزينيت سان بطرسبورج الروسي وبروج في دوري الاأطال.

وقال السويسري مانويل أكانجي قلب دفاع دورتموند: نشعر براحة تامة في طريقة اللعب الجديدة، وندرك أنه بإمكاننا أن نفوز أمام البايرن على أرضنا، لقد أظهرنا ذلك في مناسبات عدة.

وقدم لاعب الوسط البلجيكي أكسل فيتسل مستوى مميزاً في الدفاع إلى جانب أكانجي في الفوز على بروج، وقد يبدأ أساسياً في مركز قلب الدفاع أيضاً ضد البايرن، في حال لم يتعاف هوملز من إصابة في الفخذ.