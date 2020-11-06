برشلونة.. «إيقاف النزيف»

مدريد (أ ف ب)

يسعى برشلونة لوضع حد لنزيف النقاط محلياً عندما يستضيف ريال بيتيس اليوم، في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما يرصد غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب مواصلة الصحوة في ضيافة فالنسيا غداً.

خلافاً لنتائجه اللافتة في دوري أبطال أوروبا والعلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات، يحقق برشلونة أسوأ انطلاقة له في «الليجا» منذ نحو عقدين من الزمن، ما يضع «الكتالوني» ومدربه الهولندي رونالد كومان تحت ضغط كبير السبت ضد ريال بيتيس.

حصد «البارسا» ثماني نقاط فقط من مبارياته الست الأولى في الدوري، وفشل في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة، آخرها التعادل 1-1 أمام مضيفه المتواضع ديبورتيفو ألافيس الذي لعب بعشرة لاعبين لأكثر من 30 دقيقة.

وهي أسوأ بداية لبرشلونة منذ موسم 2002 - 2003، الموسم الذي احتل فيه المركز السادس، وهو الآن يتخلف بتسع نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر في المركز الثاني عشر، لكن مع مباراتين مؤجلتين للنادي «الكتالوني».