سولسكاير.. «مهب الريح»!

لندن - (أ ف ب)

بعيداً عن قمة مانشستر سيتي الساعي لاستعادة سيطرته على الدوري الإنجليزي عندما يواجه ليفربول المتصدر وحامل اللقب في قمة المرحلة الثامنة غداً، فإن مصير النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد «على المحك»، عندما يحل ضيفاً على إيفرتون اليوم.

ويجد سولسكاير نفسه تحت ضغط، ويواجه خطر الإقالة، بسبب البداية المخيبة في الدوري، حيث حقق انتصارين وتعادلاً، مقابل ثلاث هزائم كانت جميعها على أرضه.

بعد هزيمتين متتاليتين، الأولى أمام ضيفه أرسنال صفر-1 في الدوري كانت الثالثة له على أرضه هذا الموسم، وثم أمام مضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي 1-2 في دوري أبطال أوروبا، وتضع هزيمة أخرى أمام إيفرتون المدرب النرويجي تحت ضغط شديد وسط تقارير إعلامية عن قيام مجلس إدارة مانشستر يونايتد باتصالات مع ممثلي مدرب توتنهام السابق الأرجنتيني بوكيتينو للإشراف على «الشياطين الحمر» خلفاً لسولسكاير.

وكانت الهزيمة المفاجئة أمام اسطنبول باشاك شهير محرجة بشكل خاص لسولسكاير، حيث عادت نقاط الضعف الدفاعية لفريقه لتطارده مرة أخرى.

بخسارته أمام أرسنال في الدوري نهاية الأسبوع الماضي، حقق مانشستر يونايتد أسوأ بداية له على أرضه منذ عام 1972، وبالتالي فإن الفوز على المضيف إيفرتون سيكون مطلباً أساسياً للاعبين والمدرب على وجه الخصوص.

ويحاول «يونايتد» استغلال المعنويات المهزوزة لدى لاعبي فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذين فشلوا في الفوز خلال المباريات الثلاث الأخيرة، بينها خسارتان متتاليتان، وذلك بعد الانطلاقة التاريخية والانتصارات الأربعة المتتالية.

ويدرك سولسكاير الذي يبتعد فريقه بأربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط، أن فترة التوقف الدولية القادمة من المحتمل أن تمثل فرصة لإقالته في حال فشله في تحقيق نتيجة إيجابية بملعب «جوديسون بارك».

وخسر مانشستر يونايتد ثلاث مرات في مبارياته الست التي خاضها حتى الآن في الدوري، وهو لم يسبق له الخسارة في أربع من أول سبع مباريات في الدوري منذ 1989-1990.